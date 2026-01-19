La alcaldía Tláhuac dio a conocer las colonias y fechas en las que se suspenderá la venta de bebidas alcohólicas en establecimientos mercantiles, con motivo de diversas celebraciones religiosas y tradicionales que se llevarán a cabo entre enero y febrero de 2026.

En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, publicada el pasado viernes 16 de enero, la alcaldía indicó que se ordena la suspensión de actividades para la venta de bebidas alcohólicas en envase cerrado, envase abierto y al copeo, en todas sus graduaciones, en un horario de 00:00 a 24:00 horas durante los días señalados.

Lee también Hombre es asesinado a balazos en la alcaldía Cuauhtémoc; responsables huyeron en una motocicleta

Informó que la suspensión se aplicará durante la festividad del Santo Patrono San Sebastián Mártir, que se celebrará del 17 al 25 de enero en la colonia San Sebastián; así como en la colonia La Selene, con motivo de la festividad de la Presentación del Niño Jesús al Templo, la cual se llevará a cabo del 1 al 8 de febrero de 2026.

La medida también estará vigente en la colonia Atotolco Chinanco durante la festividad de la Virgen de la Candelaria y el 30 aniversario de la fundación de la comunidad, que se realizará del 6 al 8 de febrero de 2026, así como durante la Fiesta de Luces y Música en Honor al Señor de las Misericordias 2026, del 29 de enero al 8 de febrero de 2026, en las colonias y barrios del pueblo de Santiago Zapotitlán.