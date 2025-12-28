Ecatepec, Mex.- Entre septiembre y diciembre de este año, el gobierno municipal de Ecatepec aplicó 3 mil pruebas de alcoholímetro para prevenir accidentes mortales, lo que dejó como resultado que 66 conductores fueran remitidos por exceder el nivel permitido.

Luis Enrique Serna García, subdirector de Tránsito Municipal en el Ayuntamiento de Ecatepec, informó que los despliegues del Operativo Conduce sin Alcohol se realizaron en vialidades donde tienen detectado que ocurren más accidentes a consecuencia de manejar en estado etílico.

Los oficiales de Ecatepec implementaron las revisiones a los conductores de vehículos en la Vía Morelos, la Vía López Portillo y en la Avenida Central.

“Reitaramos a la ciudadanía que si toman haya conductor designado porque es primordial evitar accidentes, ya que si manejan en estado etílico se ponen en peligro ellos y a los demás”, dijo Luis Enrique Serna.

Los festejos de la temporada decembrina aumentan los riesgos de accidentes, agregó el funcionario municipal, al tiempo de hacer un llamado a la población para que tomen conciencia y no manejen bajo los efectos de bebidas alcohólicas y respeten el límite de velocidad y los señalamientos viales.

Autoridades municipales intensifican revisiones por la temporada decembrina y llaman a no conducir bajo los efectos del alcohol para evitar accidentes mortales. (28/12/25) Foto: Especial

El gobierno local indicó que en un operativo Conduce Sin Alcohol, desplegado en la Avenida Insurgentes, en la colonia San Cristóbal Centro, los conductores que rebasaron el límite de .40 de aire expirado, fueron remitidos al Centro de Detenciones, donde tuvieron que cumplir su arresto inconmutable de 12 a 36 horas.

Mientras que 210 pruebas fueron aplicadas en otro operativo, en la Avenida Central, a la altura de la colonia Potrero Chico, donde tres conductores resultaron positivo al superar el límite permitido de alcohol, por lo que también fueron remitidos.

Aquella personas que fueron remitidas, tuvieron acceso a comunicación con algún familiar o conocido a fin de que pudieran ir a recoger las unidades vehiculares y estas no terminaran remitidas a algún depósito vehicular.

