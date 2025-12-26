Ecatepec, Méx. - A los que les gusta ver a las mariposas en su hábitat, podrán disfrutarlas en el jardín de polinizadores localizado en el Parque Ecológico Ehécatl, el cual fue creado para su reproducción de manera natural.

En ese sitio hay una gran cantidad de flores y una cascada que enmarcan el Mariposario, donde vuelan y se aparean estos insectos y donde también llegan colibríes, abejas y abejorros, por lo que este espacio se ha convertido en un gigantesco polinizador, creado por el gobierno de Ecatepec en coordinación con el DIF municipal y la Dirección del Medio Ambiente.

Claudia Espinoza, trabajadora del DIF municipal, informó que en ese espacio donde fueron sembradas ruellias, malvones, lavandas, mercadelas, fuchsias (aretillo) y retamas, entre otras flores, se rescatan muchas especies nativas; por ejemplo, la mariposa cebra, que ya no era tan fácil observarla y en el jardín de polinizadores se han registrado avistamientos e incluso se reproducen en el área.

Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.

Además se observan diversas especies como mariposa blanca de la col (Leptophobia aripa), mariposa pasionaria (Dione moneta), mariposa azul marina (Leptotes marina), mariposa azufre de bandas naranja (Phoebis philea) y mariposa xochiquetzal (Papilio multicaudata), entre otras.

La impulsora del Mariposario invitó a los vecinos de Ecatepec y de otros municipios a visitar el jardín de polinizadores, ubicado en el Parque Ecológico Ehécatl, exactamente a un costado del aviario, frente al recinto del hipopótamo y del lado derecho del lago.

Es un espacio donde niños, jóvenes, amas de casa y personas con discapacidad y adultas mayores pueden convivir en armonía con la naturaleza.

“Es un lugar mágico, te invito para que vengas a conocerlo. Es un lugar a donde te puedes relajar, te puedes acostar en el árbol, cargarte de energía, es un lugar maravilloso”, dijo.

Además de observar las mariposas y tomarse una fotografía junto a la cascada, los visitantes pueden visitar el “pocito de los deseos”, ver casitas de duendes y de hadas, así como pintar cerámica y los domingos hay pintacaritas.

En periodo vacacional los visitantes pueden acudir de miércoles a domingo en horario de 10:00 a 17:00 horas.

La entrada es totalmente gratis, como parte del programa del gobierno municipal de acercar cultura, arte y naturaleza a los habitantes.

Daniela, joven visitante de la colonia El Calvario, comentó que le gusta ir al jardín de polinizadores, ya que acude a pintar cerámica de diversas figuras, pues “es muy divertido estar aquí, más que nada porque conoces a las mariposas (…), está muy padre, muy tranquilo”.

También, instalados a las afueras del Mariposario se encuentran comerciantes que ofrecen raspados, aguas frescas, chicharrones y papas fritas, entre otros “antojitos” para los visitantes.

