Ecatepec, Méx. - A los que les gusta ver a las en su hábitat, podrán disfrutarlas en el jardín de polinizadores localizado en el , el cual fue creado para su reproducción de manera natural.

En ese sitio hay una gran cantidad de flores y una cascada que enmarcan el Mariposario, donde vuelan y se aparean estos insectos y donde también llegan colibríes, abejas y abejorros, por lo que este espacio se ha convertido en un , creado por el gobierno de Ecatepec en coordinación con el DIF municipal y la Dirección del Medio Ambiente.

Claudia Espinoza, trabajadora del DIF municipal, informó que en ese espacio donde fueron sembradas ruellias, malvones, lavandas, mercadelas, fuchsias (aretillo) y retamas, entre otras flores, se rescatan muchas especies nativas; por ejemplo, la mariposa cebra, que ya no era tan fácil observarla y en el jardín de polinizadores se han registrado avistamientos e incluso se reproducen en el área.

Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.
Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.

Además se observan diversas especies como mariposa blanca de la col (Leptophobia aripa), mariposa pasionaria (Dione moneta), mariposa azul marina (Leptotes marina), mariposa azufre de bandas naranja (Phoebis philea) y mariposa xochiquetzal (Papilio multicaudata), entre otras.

La impulsora del Mariposario invitó a los vecinos de Ecatepec y de otros municipios a visitar el jardín de polinizadores, ubicado en el Parque Ecológico Ehécatl, exactamente a un costado del aviario, frente al recinto del hipopótamo y del lado derecho del lago.

Es un espacio donde niños, jóvenes, amas de casa y personas con discapacidad y adultas mayores pueden convivir en armonía con la naturaleza.

Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.
Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.

“Es un lugar mágico, te invito para que vengas a conocerlo. Es un lugar a donde te puedes relajar, te puedes acostar en el árbol, cargarte de energía, es un lugar maravilloso”, dijo.

Además de observar las mariposas y tomarse una fotografía junto a la cascada, los visitantes pueden visitar el “pocito de los deseos”, ver casitas de duendes y de hadas, así como pintar cerámica y los domingos hay pintacaritas.

En periodo vacacional los visitantes pueden acudir de miércoles a domingo en horario de 10:00 a 17:00 horas.

Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.
Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.

La entrada es totalmente gratis, como parte del programa del gobierno municipal de acercar cultura, arte y naturaleza a los habitantes.

Daniela, joven visitante de la colonia El Calvario, comentó que le gusta ir al jardín de polinizadores, ya que acude a pintar cerámica de diversas figuras, pues “es muy divertido estar aquí, más que nada porque conoces a las mariposas (…), está muy padre, muy tranquilo”.

También, instalados a las afueras del Mariposario se encuentran comerciantes que ofrecen raspados, aguas frescas, chicharrones y papas fritas, entre otros “antojitos” para los visitantes.

Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.
Abren jardín de polinizadores en Ecatepec; mariposario promueve conservación y recreación familiar. Foto: Especial.

