Ecatepec, Méx.-A un mes de que entró en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito en el Estado de México se han generado 57 mil 320 multas, informó la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Las policías de tránsito pertenecientes a la corporación estatal, quienes son las únicas que tienen la facultad para aplicar las sanciones en vías primarias de la entidad, con los dispositivos HandHeld que portan emitieron un total de mil 759 sanciones.

En tanto, a través del sistema de cámaras, en el carril confinado del Mexibús se registraron 55 mil 561 infracciones.

La Línea de Infracción Transparente 800 900 3300 que está destinada para que la población reciba orientación, solucione dudas o reporte actos de corrupción referentes a las infracciones de tránsito y que opera los 365 días del año, las 24 horas del día, atendió 3 mil 20 llamadas.

La Línea de Infracción Transparente 800 900 3300 que está destinada para que la población reciba orientación, solucione dudas o reporte actos de corrupción referentes a las infracciones de tránsito y que opera los 365 días del año, las 24 horas del día, atendió 3 mil 20 llamadas.

La actualización del Reglamento de Tránsito del Estado de México, publicada en la Gaceta Oficial el 10 de noviembre de 2025 y entrada en vigor el 25 de noviembre pasado, busca fortalecer la seguridad vial, reducir accidentes y promover una movilidad responsable y equitativa.

Esta reforma, impulsada por el gobierno encabezado por Delfina Gómez Álvarez, prioriza la protección de grupos vulnerables como peatones, ciclistas, niños y motociclistas, elimina multas fijas y se adapta a criterios de proporcionalidad establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

