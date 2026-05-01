Hermosillo, Son.- Un nuevo episodio de confrontación política se registró en el Congreso del Estado luego de que la diputada de Movimiento Ciudadano, Gabriela Félix Bojórquez, denunciara actos de censura en su contra durante una sesión legislativa, donde incluso le fue retirado el uso del micrófono mientras exponía irregularidades en el orden del día.

El incidente ocurrió en el marco de la discusión legislativa, cuando la diputada solicitó la palabra para explicar por qué se le negó incluir un exhorto dirigido al Gobierno estatal y a diversos ayuntamientos, con el objetivo de exigir el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal.

Mientras argumentaba su postura desde la tribuna, la presidencia del Congreso ordenó de manera directa cortar su intervención: “Por favor, pueden cerrar el micrófono en la tribuna”.

La legisladora acusó a la mayoría parlamentaria, integrada por Morena y sus aliados, de incurrir en prácticas arbitrarias. Foto: Especial.

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La interrupción generó tensión en el recinto. Minutos más tarde, tras insistir en su derecho a expresarse, Félix Bojórquez logró retomar el uso de la voz para concluir su posicionamiento.

Durante su intervención, la legisladora acusó a la mayoría parlamentaria, integrada por Morena y sus aliados, de incurrir en prácticas arbitrarias para impedir la participación de la oposición.

Señaló que, pese a haber presentado formalmente su exhorto ante Oficialía de Partes, en apego al artículo 123 de la Ley Orgánica del Congreso, se optó por eliminar el apartado de correspondencia del orden del día, lo que impidió su lectura en el pleno.

La diputada aseguró que esta sería la ocasión número 17 en la actual legislatura en la que, a su juicio, se incumplen normas internas. Foto: Especial

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“Como no pudieron vulnerar mi derecho por la vía legal, decidieron simplemente eliminar la correspondencia, aun cuando había documentos presentados en tiempo y forma”, expresó.

Asimismo, aseguró que esta sería la ocasión número 17 en la actual legislatura en la que, a su juicio, se incumplen las normas internas.

Félix Bojórquez subrayó que el conflicto trasciende lo personal y afecta directamente a organizaciones civiles dedicadas a la protección animal, que han exigido la correcta implementación de una ley aprobada en 2024 y que aún carece de reglamentación efectiva.

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En ese sentido, acusó que el Congreso está fallando a colectivos y rescatistas independientes que demandan acciones concretas en materia de bienestar animal, en lugar de “bloqueos políticos”.

Finalmente, la diputada cuestionó el papel de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), a la que señaló como un órgano que actúa de manera discrecional al filtrar los temas que llegan al pleno, privilegiando intereses políticos por encima de la legalidad.

Pese a lo ocurrido, Félix Bojórquez advirtió que continuará impulsando acciones en favor de la transparencia y el respeto a los procedimientos legislativos, al tiempo que criticó lo que calificó como una estrategia de la mayoría para desviar la atención de los problemas que enfrenta el estado.

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