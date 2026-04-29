Sásabe, Sonora. - Un rancho ubicado entre los municipios de Sásabe y Sonoyta, se encuentra bajo investigación binacional por presunta facilitación de migración irregular hacia Estados Unidos.

Lo que durante meses operó de manera discreta en el desierto de Sonora, hoy es objeto de investigación por parte de autoridades de México y Estados Unidos.

El caso del rancho Santa María destapa presuntos nodos logísticos en rutas del desierto; autoridades mexicanas y estadounidenses mantienen indagatorias coordinadas.

Rancho del Sásabe, Sonora, bajo investigación binacional; lo señalan como punto de apoyo a migración irregular hacia EU Foto: Especial.

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La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) confirmó que el inmueble habría sido utilizado como punto de apoyo para el movimiento migratorio irregular con destino a Estados Unidos.

El hallazgo se derivó de una patrulla espejo, esquema de vigilancia coordinada entre instituciones mexicanas y agencias internacionales, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Enlace Internacional de la Estación de Three Points (TPS ILU), en Arizona, Estados Unidos.

La zona de Three Points, ubicada al suroeste de Tucson, en el estado de Arizona, forma parte de corredores desérticos frecuentemente utilizados en rutas migratorias hacia la frontera con México, particularmente en el área cercana a Sásabe, Sonora.

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De acuerdo con los reportes de US Border Patrol del sector Tucson, el propietario del rancho reconoció que en el sitio se ofrecían servicios básicos a personas en tránsito, como venta de alimentos, agua y ropa. También admitió que en algunos casos se permitió la estancia temporal de migrantes como parte de su trayecto hacia el norte.

Las autoridades señalaron que este tipo de espacios pueden operar como casas de seguridad dentro de redes más amplias vinculadas al tráfico de personas, lo que ha encendido alertas sobre posibles responsabilidades indirectas en actividades ilícitas.

Ante ello, la Unidad TPS ILU estableció coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para profundizar en las indagatorias, deslindar responsabilidades y determinar posibles vínculos con estructuras de facilitación migratoria.

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Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades han reiterado que cualquier acción que promueva o facilite el cruce irregular de personas puede derivar en consecuencias legales conforme a la legislación vigente.

Coordinación y operativos fronterizos

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora informó que la División de Operaciones Fronterizas de la Policía Estatal de Seguridad Pública ha consolidado resultados en materia de seguridad a menos de un año de su creación.

De acuerdo con la dependencia, se han asegurado más de 26 mil dosis de diversas sustancias ilícitas, además de la instalación de cinco estaciones estratégicas en la franja fronteriza: San Luis Río Colorado, Sásabe, Nogales, Agua Prieta y Sonoyta.

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La división mantiene como objetivo fortalecer la coordinación con agencias de Estados Unidos mediante patrullajes conjuntos, vigilancia del muro fronterizo, sobrevuelos de reconocimiento y acciones contra puntos de “halconeo” utilizados por la delincuencia organizada.

Las autoridades subrayaron que todas las operaciones se realizan exclusivamente en territorio mexicano, particularmente en Sonora, en respeto a la soberanía nacional.

Con estos resultados, la SSP estatal afirmó que se busca reforzar la seguridad en la región fronteriza mediante inteligencia operativa, coordinación interinstitucional y presencia estratégica permanente.

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