La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activópor pronóstico de y posible granizo para la tarde y noche de este domingo en las 16 alcaldías.

De acuerdo a las previsiones, se respetan precipitaciones de las 15:45 a las 22:00 horas de este domingo 21 de septiembre.

Ante esto, se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Asimismo, se pide evitar transitar por caminos con o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados. Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 555658-1111 de Locatel, y al 555683-2222 de la SGIRPC.

