Más Información

Sheinbaum anuncia construcción de chocolatera del Bienestar en Tabasco para 2026

Sheinbaum anuncia construcción de chocolatera del Bienestar en Tabasco para 2026

Tabasco vive jornada violenta: queman camioneta, arrojan poncha llantas y colocan mantas con amenazas

Tabasco vive jornada violenta: queman camioneta, arrojan poncha llantas y colocan mantas con amenazas

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

A cuatro meses de accidente, Buque Escuela “Cuauhtémoc” regresa a Nueva York tras pasar pruebas navales

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Hugo Aguilar integra a Vidulfo Rosales, exabogado del caso Ayotzinapa, a la Corte con un sueldo de 118 mil pesos

Premios Ariel 2025: así se vive la gala más importante de la industria cinematográfica en México

Premios Ariel 2025: así se vive la gala más importante de la industria cinematográfica en México

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

Sheinbaum va por industrializar la frontera sur, entre Chiapas y Guatemala

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que activó la en la ciudad de México por presencia de y posible caída de granizo en siete alcaldías.

La dependencia detalló que las Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se prevé que las precipitaciones persistan hasta las 10 de la noche de este sábado 20 de septiembre. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL
Se prevé que las precipitaciones persistan hasta las 10 de la noche de este sábado 20 de septiembre. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En estas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo por la tarde y noche de este sábado.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Leer también:

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses