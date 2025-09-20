La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que activó la Alerta Amarilla en la ciudad de México por presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías.

La dependencia detalló que las demarcaciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se prevé que las precipitaciones persistan hasta las 10 de la noche de este sábado 20 de septiembre. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En estas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo por la tarde y noche de este sábado.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

