La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos informó que activó la Alerta Amarilla en la ciudad de México por presencia de lluvias fuertes y posible caída de granizo en siete alcaldías.
La dependencia detalló que las demarcaciones son Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.
En estas alcaldías se pronostica lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo por la tarde y noche de este sábado.
Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas.
Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.
Guardar o retirar objetos del exterior que puedan caer; no subir a andamios, azoteas, ni cornisas; alejarse de postes telefónicos y de electricidad.
Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.
Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
