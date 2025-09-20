Más Información

Investigan a militares y GN por huachicol en ferrotanques

Sin cantar, dictan prisión preventiva a Hernán Bermúdez, líder de "La Barredora"

Julieta Fierro, adiós a la astrónoma que llevó la ciencia a generaciones

Donan tejidos para víctimas de la explosión en Puente la Concordia

Hospedaje de lujo y Diego Jiménez Labora: Loret revela posible motivo de visita de Andy López en Tokio

Examinará la ONU crisis de desaparecidos en México

Este sábado 20 de septiembre, el programa aplica para todos los vehículos con holograma 1 terminación de placas impar, todos los holograma 2 y foráneos.

Ten en cuenta que los autos con holograma 2 no podrán circular por la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) ningún sábado del mes.

La restricción para circular estará vigente desde las 5:00 horas hasta las 22:00 horas en la y la zona conurbada del Estado de México.

Hoy no circula. Foto: captura de pantalla
Estos autos circulan todos los días

Los autos con holograma cero, doble cero, eléctricos e híbridos pueden circular todos los días.

Están exentos de esta medida, los vehículos que porten hologramas 00 y 0, los eléctricos e híbridos, escolares con autorización, los usados para servicios de emergencia, servicios urbanos, bomberos, médicos, rescate, seguridad pública y protección civil.

Calendario de verificación 2025

Conoce cuándo debe estar tu auto listo para realizar la verificación con éxito.

Engomado Amarillo | 5 o 6 | julio-agosto

Engomado Rosa | 7 o 8 | agosto-septiembre

Engomado Rojo | 3 o 4 | septiembre-octubre

Engomado Verde | 1 o 2 | octubre-noviembre

Engomado Azul | 9 o 0 | noviembre-diciembre

