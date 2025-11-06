La alcaldía Venustiano Carranza, encabezada por Evelyn Parra, se posicionó como la número uno en ejercicio presupuestal entre las 16 demarcaciones de la Ciudad de México al cierre del tercer trimestre de 2025.

La demarcación indicó que esto consolida su transparencia en el uso eficiente y responsable de los recursos públicos.

De acuerdo con los datos oficiales de Finanzas capitalina, Venustiano Carranza alcanzó un avance de más de la mitad de lo aprobado, superando a todas las demás alcaldías de la capital.

“Reflejando una adecuada planeación presupuestal y finanzas sanas así como una estrategia de gasto enfocada en atender las necesidades más importantes de la población.

“En contraste, otras demarcaciones, no han ejercido su presupuesto con forme a su programación lo que corre el riesgo de una subejercicio, situación que en Venustiano Carranza está muy lejos de suceder”.

Detalló que el gobierno de Parra Álvarez ha canalizado su presupuesto a proyectos prioritarios como el mantenimiento de espacios públicos, la modernización del alumbrado y el fortalecimiento de programas sociales, culturales y deportivos, inversiones que demuestran una administración que transforma los recursos en resultados tangibles para las y los vecinos.

Con este desempeño, Venustiano Carranza, indicó, se consolida como una alcaldía modelo en planeación, ejecución y transparencia financiera, reafirmando su compromiso con la rendición de cuentas y el desarrollo integral de su comunidad, al ejercer la totalidad de sus recursos sin subejercicios.

La alcaldesa destacó que este logro es fruto del trabajo comprometido de su equipo y de la confianza de la ciudadanía, refrendando su propósito de seguir haciendo de Venustiano Carranza la demarcación que más cumple con su gente.

