La alcaldía Benito Juárez informó que con el objetivo de salvaguardar la integridad de vecinos y quienes transiten por la demarcación durante el partido México contra Chequia, se echó a andar el Operativo "Mundial 2026" para garantizar la seguridad, la movilidad, el orden y atender oportunamente emergencias que se pudieran suscitar.

Este dispositivo de seguridad y vigilancia contempla la presencia de elementos de la policía en puntos estratégicos como Calzada de Tlalpan, División del Norte, Insurgentes y Periférico, considerados como las principales arterias viales de acceso y salida del estadio.

El despliegue operativo comenzó antes del partido y se mantendrá dos horas después de finalizado el encuentro.

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“Esta alcaldía es de las más próximas para la asistencia al estadio. Quiero decirles que estamos trabajando todo el equipo de Blindar BJ360° para dar orden y seguridad. Tenemos que festejar con mucho orden, tranquilidad y seguridad para todos. Somos una sede mundialista, aquí los vecinos y visitantes van a estar tranquilos”, afirmó el alcalde Luis Mendoza.

Las acciones se realizan en coordinación con el Gobierno de la Ciudad y contemplan patrullajes permanentes en corredores viales, estacionamientos, plazas comerciales y zonas de concentración de aficionados con la finalidad de agilizar el tránsito vehicular. Además, se instalaron puestos de mando, ambulancias y personal de protección civil en áreas estratégicas para asegurar una jornada sin incidentes.

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A través del Código Águila, se efectúan rondines con códigos sonoros y lumínicos en zonas restauranteras y hoteleras a partir de las 14:00 horas y hasta el final de los festejos. En este sentido, la demarcación hace un llamado a todos los comercios y establecimientos mercantiles a respetar las normas establecidas para esta jornada.

vr/cr