Más Información

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Citan a contralmirante Fernando Farías, implicado en red de huachicol, en el Altiplano; debe acudir o perderá suspensión de orden de captura

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Reportan apagón masivo en la Península de Yucatán; CFE asegura que ya trabaja para restablecer el servicio

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

Consulado de México reporta "drama humano" en el Deportation Depot de Florida, con 176 connacionales detenidos

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

FGR y UIF investigan fraude a CFE; desfalco sería por más de mil mdp

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Más de 30 países, incluido México, coordinan plan para acabar con "impunidad" de Israel por la guerra en Gaza

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

Adán Augusto niega que haya omitido declaración de 79 mdp; afirma que es “ataque de la derecha conservadora”

La dio a conocer que realizó la entrega de ocurrida el 15 de agosto pasado, en calle Edzna 42, colonia Independencia, donde resultaron afectados 32 departamentos.

A cada familia afectada se le entregó un apoyo de 20 mil pesos, lo que representa un presupuesto total de 640 mil pesos destinados a respaldar a los vecinos afectados, detalló la alcaldía.

Durante la entrega, el resaltó la importancia de “poner un granito de arena sin simulaciones ” para ayudar a los afectados por la explosión causada por acumulación de gas.

“No se trata de un discurso político, sino de apoyarlos como vecinos. Este apoyo económico no compra tranquilidad, pero sí es una muestra real de que queremos hacer las cosas bien y acompañarlos en el proceso de recuperar una vivienda digna”, dijo.

Leer también:

“No se trata de un discurso político, sino de apoyarlos como vecinos", destacó el alcalde, Luis Mendoza. (Foto: especial)
“No se trata de un discurso político, sino de apoyarlos como vecinos", destacó el alcalde, Luis Mendoza. (Foto: especial)

En un comunicado, la alcaldía señaló que desde el primer momento del percance, la demarcación brindó alimentos, hospedaje, un albergue en las instalaciones de la propia alcaldía y acompañamiento de personal especializado, con el fin de atender de manera inmediata las necesidades básicas de los vecinos.

Karen Mathus, vecina del inmueble afectado, reconoció la solidaridad y el apoyo brindado tras la explosión, así como el apoyo de parte del edil Luis Mendoza y su equipo, quienes “han promovido un apoyo económico que nos permitirá subsanar gastos que no teníamos planteados”, expresó.

Por su parte, Ana Gabriela Peña, otra vecina afectada, agradeció al personal de la alcaldía el apoyo ante la experiencia que vivieron los vecinos.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses