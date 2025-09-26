La alcaldía Benito Juárez dio a conocer que realizó la entrega de apoyos a familias afectadas por la explosión ocurrida el 15 de agosto pasado, en calle Edzna 42, colonia Independencia, donde resultaron afectados 32 departamentos.

A cada familia afectada se le entregó un apoyo de 20 mil pesos, lo que representa un presupuesto total de 640 mil pesos destinados a respaldar a los vecinos afectados, detalló la alcaldía.

Durante la entrega, el alcalde Luis Mendoza resaltó la importancia de “poner un granito de arena sin simulaciones ” para ayudar a los afectados por la explosión causada por acumulación de gas.

“No se trata de un discurso político, sino de apoyarlos como vecinos. Este apoyo económico no compra tranquilidad, pero sí es una muestra real de que queremos hacer las cosas bien y acompañarlos en el proceso de recuperar una vivienda digna”, dijo.

“No se trata de un discurso político, sino de apoyarlos como vecinos", destacó el alcalde, Luis Mendoza. (Foto: especial)

En un comunicado, la alcaldía señaló que desde el primer momento del percance, la demarcación brindó alimentos, hospedaje, un albergue en las instalaciones de la propia alcaldía y acompañamiento de personal especializado, con el fin de atender de manera inmediata las necesidades básicas de los vecinos.

Karen Mathus, vecina del inmueble afectado, reconoció la solidaridad y el apoyo brindado tras la explosión, así como el apoyo de parte del edil Luis Mendoza y su equipo, quienes “han promovido un apoyo económico que nos permitirá subsanar gastos que no teníamos planteados”, expresó.

Por su parte, Ana Gabriela Peña, otra vecina afectada, agradeció al personal de la alcaldía el apoyo ante la experiencia que vivieron los vecinos.

