Ante 12 mil asistentes en la explanada de la alcaldía, el edil de , Luis Mendoza, encabezó la ceremonia del Grito de Independencia, donde recordó el legado de los héroes que nos dieron patria.

“Mexicanos y mexicanas! ¡Vivan los héroes que dieron patria y libertad! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¡Viva Josefa Ortiz de Domínguez! ¡Viva Allende! ¡Viva Aldama! ¡Viva la Independencia Nacional! ¡Viva la alcaldía Benito Juárez! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva!”, arengó el alcalde desde el balcón del edificio principal de la alcaldía.

El edil estuvo acompañado por Jorge Romero, presidente nacional del (PAN), y Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Las actividades en la alcaldía comenzaron desde la mañana con el izamiento de bandera y por la tarde se realizó la ceremonia cívica de arrío de la bandera nacional, a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Policía Bancaria e Industrial y de la estrategia Blindar BJ360°.

La tradicional fiesta mexicana contó con una verbena popular instalada en ambos sentidos de Avenida División del Norte, en la cual vecinos y visitantes degustaron de una amplia variedad de antojitos típicos, propios de la temporada.

Posteriormente, en medio de un ambiente familiar, comenzó el espectáculo musical, donde chicos y grandes disfrutaron de la actuación del ballet folklórico ‘Nuevo Amanecer Los Colores de mi Tierra’, la banda de rock ‘We Four’, la agrupación regional ‘Los Foreños’ y El Mariachi Gama 1000, quien deleitó a los presentes con canciones que nos recuerdan el orgullo que significa ser mexicano.

Luego del acto protocolario, quienes se dieron cita en la explanada de la alcaldía, presenciaron el espectáculo de los fuegos pirotécnicos, que llenaron de color y alegría esta noche de celebración, la cual cerró con la presentación estelar del grupo Moenia.

Para salvaguardar la integridad de vecinos y visitantes, se contó con la presencia de 83 elementos de la policía, 4 unidades de proximidad pertenecientes a Blindar BJ360° y 5 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como 7 vehículos de protección civil; 4 ambulancias y 3 unidades de servicios urbanos.

