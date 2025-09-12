Más Información

En el marco de su , la presidenta municipal de , Ana Paty Peralta, reafirmó su compromiso con niñas, niños y adolescentes con el fin de que accedan a educación de calidad, y con las adultas y los adultos mayores para asistencia social.

“En los gobiernos de la Cuarta Transformación la educación es un derecho, no un privilegio. Nuestro compromiso es seguir apoyando a la niñez y juventud de Cancún, porque son nuestra prioridad y la base para construir una ciudad más justa y con más oportunidades para todas y todos”.

Becas, calzado y domos

De acuerdo con Peralta, a lo largo del ciclo escolar 2024-2025, se entregaron a alumnas y alumnos de educación primaria, media superior y superior en escuelas públicas casi dos mil becas, mil 834 con el fin de ser exactos.

Como parte del programa "Pasos para la Transformación", se entregaron 119 mil pares de tenis escolares a alumnos de nivel básico. Alusivo a la infraestructura, se construyeron 14 domos ligeros y dos con canchas de usos múltiples.

Programa "Pasos para la Transformación". Foto: Especial
Dignidad para adultos mayores

Con referencia a este segundo grupo prioritario, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) "se les ofrece compañía, respeto, alegría y espacios seguros".

En el Centro de Emprendimiento y Desarrollo Humano para Personas Adultas Mayores se impartieron cerca de 30 talleres de autoestima, autonomía, calidad de vida y economía.

En espacios comunitarios como la Casa Transitoria “Grandes Corazones”, “Club de la Esperanza” y Estancia de Día “Nohoch Nah” se les brindó alimento y actividades recreativas, "promoviendo su salud, bienestar y socialización".

Foto: Especial
