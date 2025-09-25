Durante el recorrido "Casa por casa" realizado en la colonia Álamos, el alcalde Luis Mendoza resaltó la buena coordinación que la alcaldía Benito Juárez y el Gobierno de la Ciudad han tenido con el objetivo principal de atender las necesidades de los benitojuarenses.

“Hay muchos funcionarios del Gobierno de la Ciudad y obviamente de la alcaldía que trabajamos para los vecinos de Benito Juárez, esa es la parte que a nosotros nos da mucha ilusión, nos da mucha energía, fuerza, porque muchos de nosotros y de ustedes saben y conocemos de las necesidades de Benito Juárez que son diario y que van cambiando, y por eso, hoy, qué bueno que nuestra Jefa de Gobierno viene por acá a la colonia Álamos, en la cual hay un trabajo muy coordinado y para mí es muy importante”, expuso.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, señaló que atender a la población va más allá de distinciones políticas, por lo cual, agradeció al alcalde por su disposición para trabajar en beneficio de la sociedad.

“Es muy importante que estemos los dos gobiernos, tanto la alcaldía como el Gobierno de la Ciudad, así que gracias alcalde por acompañarnos a estos procesos. Más allá de cualquier momento y decisiones políticas, aquí hay que resolver a la gente, así que vengo a la colonia Álamos a atender a la población, a escucharla y a resolver”, externó.

Funcionarios de la demarcación y del Gobierno local caminaron por las calles Castilla y Soria en la colonia Álamos, donde escucharon las demandas de los vecinos para atender, entre otras cosas, poda de árboles, alumbrado público, desazolve, seguridad y otros servicios urbanos.

De acuerdo con cifras del Gobierno de la Ciudad de México, fueron recibidas mil 170 solicitudes vecinales, por lo que el trabajo coordinado entre ambas instancias es fundamental para resolver las diferentes problemáticas que afectan a los vecinos de la alcaldía de manera más rápida y efectiva.

