La jefa de Gobierno, , se comprometió a instalar mil 900 nuevas luminarias en la colonia Álamos I y II, para mejorar el entorno urbano de este punto de la alcaldía .

Durante el de este jueves, la mandataria adelantó que serán luminarias de entre 170 y hasta 250 watts.

En su oportunidad, Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse) adelantó que la instalación de estas luminarias se hará a mediados o finales de noviembre próximo.

“En esta colonia arranca a mediados de noviembre, a finales de noviembre, así que vamos a estar trabajando desde el 15 de noviembre hasta concluir el año, prácticamente vamos a cerrar el año concluyendo la iluminación de la colonia Álamos”, dijo.

