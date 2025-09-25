Más Información
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, se comprometió a instalar mil 900 nuevas luminarias en la colonia Álamos I y II, para mejorar el entorno urbano de este punto de la alcaldía Benito Juárez.
Durante el Casa por Casa de este jueves, la mandataria adelantó que serán luminarias de entre 170 y hasta 250 watts.
En su oportunidad, Raúl Basulto, secretario de Obras y Servicios (Sobse) adelantó que la instalación de estas luminarias se hará a mediados o finales de noviembre próximo.
“En esta colonia arranca a mediados de noviembre, a finales de noviembre, así que vamos a estar trabajando desde el 15 de noviembre hasta concluir el año, prácticamente vamos a cerrar el año concluyendo la iluminación de la colonia Álamos”, dijo.
