La alcaldesa de Xochimilco, , encabezó en el pueblo de Santiago Tulyehualco la segunda mega jornada ‘Alcaldía a tu Servicio’, con un despliegue de 180 trabajadores para atender directamente las demandas ciudadanas.

Durante esta jornada se dio respuesta a 121 reportes registrados en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), priorizando servicios urbanos esenciales para mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias de la zona.

Las acciones incluyeron: 96 atenciones por, 17 reparaciones de pavimentación, cinco trabajos de poda y tres reparaciones de luminarias.

Para garantizar eficiencia y seguimiento puntual, Santiago Tulyehualco fue dividido en cuatro polígonos de intervención, cada uno con responsables operativos encargados de supervisar la ejecución de los trabajos previamente mapeados.

De acuerdo con estimaciones de la alcaldía, estas acciones benefician directamente a 121 personas y generan un impacto indirecto en 23 mil 817 habitantes.

Durante la jornada, Circe Camacho reiteró que su administración mantiene una política de presencia permanente en las comunidades, donde las demandas de la ciudadanía se atienden de manera directa y con resultados visibles.

Estas acciones forman parte de la estrategia ‘Xochimilco Florece’, que busca fortalecer los servicios urbanos, recuperar y mejorar el bienestar de las y los xochimilcas.

Las mega jornadas ‘Alcaldía a tu Servicio’ continuarán realizándose en distintos pueblos, barrios y colonias de la demarcación, consolidando un gobierno que escucha, actúa y cumple.

