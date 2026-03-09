La alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho, encabezó en el pueblo de Santiago Tulyehualco la segunda mega jornada ‘Alcaldía a tu Servicio’, con un despliegue de 180 trabajadores para atender directamente las demandas ciudadanas.

Durante esta jornada se dio respuesta a 121 reportes registrados en el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC), priorizando servicios urbanos esenciales para mejorar el entorno y la calidad de vida de las familias de la zona.

Las acciones incluyeron: 96 atenciones por fugas de agua, 17 reparaciones de pavimentación, cinco trabajos de poda y tres reparaciones de luminarias.

Lee también Empresa DeMet rehabilitaba edificio que colapsó en San Antonio Abad; inmueble estaba dañado desde el sismo de 2017 en CDMX

Para garantizar eficiencia y seguimiento puntual, Santiago Tulyehualco fue dividido en cuatro polígonos de intervención, cada uno con responsables operativos encargados de supervisar la ejecución de los trabajos previamente mapeados.

De acuerdo con estimaciones de la alcaldía, estas acciones benefician directamente a 121 personas y generan un impacto indirecto en 23 mil 817 habitantes.

Durante la jornada, Circe Camacho reiteró que su administración mantiene una política de presencia permanente en las comunidades, donde las demandas de la ciudadanía se atienden de manera directa y con resultados visibles.

Lee también PAN pide reforzar seguridad en plazas comerciales y supermercados de CDMX; alertan por aumento del robo hormiga o “farderos”

Estas acciones forman parte de la estrategia ‘Xochimilco Florece’, que busca fortalecer los servicios urbanos, recuperar espacios públicos y mejorar el bienestar de las y los xochimilcas.

Las mega jornadas ‘Alcaldía a tu Servicio’ continuarán realizándose en distintos pueblos, barrios y colonias de la demarcación, consolidando un gobierno que escucha, actúa y cumple.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov