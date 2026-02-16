Valle de Bravo, Méx.— Las fugas detectadas en la red hídrica del Macrocircuito fueron el factor que impidió un incremento en el suministro de agua solicitado por el gobierno del Estado de México el año pasado, informó Citlalli Peraza Camacho, titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

“Hubo una solicitud de incremento de gasto, se le dio, fueron 500 litros; pero en sus estructuras se presentaron fugas”, recordó la funcionaria al explicar que el retiro del volumen se realizó conforme al protocolo de operación del sistema, el cual establece que no puede mantenerse un incremento si existen pérdidas en la infraestructura receptora.