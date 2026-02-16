Más Información

Marx Arriaga suma segunda noche en la SEP entre transmisiones, tamales y barbacoa; mantiene plantón por libros de texto

Se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México; anticiclón agravará calidad del aire

Comités de Defensa de la Nueva Escuela Mexicana exigen aumento salarial del 100% al magisterio; rechazan destitución de Marx Arriaga

Sheinbaum anuncia incentivo fiscal de 30% al ISR para cine mexicano; estímulo apoyará largometrajes y series

El mundo exclusivo de IMG Academy; educación de alto rendimiento y residencia VIP, así es la escuela ligada a presuntos hijos de narcos

Karime Macías, exesposa de Javier Duarte, se queda en Reino Unido; libra extradición por presunto desvío de 112 mdp del DIF

Valle de Bravo, Méx.— Las fugas detectadas en la red hídrica del Macrocircuito fueron el factor que impidió un incremento en el suministro de agua solicitado por el gobierno del Estado de México el año pasado, informó Citlalli Peraza Camacho, titular del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

“Hubo una solicitud de incremento de gasto, se le dio, fueron 500 litros; pero en sus estructuras se presentaron fugas”, recordó la funcionaria al explicar que el retiro del volumen se realizó conforme al protocolo de operación del sistema, el cual establece que no puede mantenerse un incremento si existen pérdidas en la infraestructura receptora.

