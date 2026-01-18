El alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, pidió a la diputada panista Lizzette Salgado no espiarlo ni perseguirlo.

Durante la Chilanguera de este domingo, el edil denunció que el pasado viernes un hombre, que trabaja con la legisladora, lo siguió abordo de una motocicleta y lo empezó a grabar tras salir del informe de actividades de la fiscal Bertha Alcalde.

Ante la situación de riesgo, se implementó un protocolo de seguridad. Al solicitar identificación a la persona que lo seguía, se descubrió que portaba una licencia de conducir de Guerrero y una tarjeta de circulación a nombre de otra persona.

“Es claro que enviaron a esa persona a seguirme. ¿Cuál es el objetivo de esta acción de intimidación? La democracia no es esto. Las diferencias no se deben abordar de esta manera", señaló López Casarín.

El alcalde recordó que el panismo se ha caracterizado por estar en contra de proyectos que benefician a la gente como el Cablebús y las Utopías, llegando incluso a amenazar y agredir a la ciudadanía en los procesos de participación alrededor de estos proyectos.

“Simplemente el mensaje debe de ser que no se espíe, que no se persiga, que no ser intimide y que no se utilicen los recursos públicos para esto, porque si además la persona ésta trabaja en el Congreso de la Ciudad, pues qué hacía siguiéndome afuera del Congreso de la Ciudad; entonces, dejarlo muy claro y listo”, comentó.

Recalcó que seguirá trabajando en la calle y poniendo atención a las necesidades de la alcaldía.

Diputada panista Lizzette Salgado (18/01/2026). Foto: Especial

Yo no lo mandé perseguir, dice diputada

Al respecto, la diputada panista Lizzette Salgado respondió que “yo no mandé seguir a nadie. Lo que hemos señalado y seguiremos documentando, es su mal gobierno en Álvaro Obregón”.

En segundo lugar, continuó Salgado, “las manifestaciones, los cierres de calles, las denuncias de extorsiones y la falta de seguridad en Álvaro Obregón, así como las protestas de sus trabajadores, son porque no hace su trabajo y porque ha convertido a la alcaldía en un botín. Las evidencias son públicas”, enfatizó. La prueba de ello, expuso Salgado, “es que los hechos no ocurrieron como él dice”, lo anterior por los hechos ocurridos el pasado viernes 16 de enero.

Sí hubo una grabación, dijo, “porque cómo se explica que un servidor público, de un gobierno morenista, se traslade en una camioneta con un valor superior a un millón de pesos, más el equipamiento que tiene. ¿Esa es la austeridad que predican?”, cuestionó la panista.

Lizzette Salgado explicó que los hechos ocurrieron a la 1:28 de la tarde y la transmisión en vivo inició a la 1:40. “El Alcalde me buscó a las 2:21, casi una hora después, cuando el tema ya era público y lo hizo para amenazar. No es la primera vez que ocurre, por cierto”.

Por otra parte, expuso la diputada local panista: “es evidente que tenemos visiones distintas de la política y del servicio público. En los videos se muestra con claridad la prepotencia de su equipo de seguridad y que actuaron sin respetar protocolos y derechos de la ciudadanía. Videos como ese, hay muchos en las redes ciudadanas de la Alcaldía, en donde se exhiben patrullas sin placas y oficiales que no se identifican para detener y extorsionar”.

