Tras denunciar haber sido seguido y fotografiado por un motociclista la tarde del viernes, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, acusó ser vigilado y de que detrás de estos hechos está una diputada de oposición.
"Tras la revisión e identificación de la persona, se constató un vínculo directo con la oposición política en el Congreso de la ciudad", dijo en un mensaje a través de su cuenta de X.
Y agregó "el vínculo que esta persona tienen con la oposición es directa con una diputada".
López Casarín afirmó que, al salir del informe de actividades de la titular de la Fiscalía de Justicia capitalina, Bertha Alcalde Luján, realizado en el Museo de la Ciudad de México, fue seguido por un motociclista a su regreso a la alcaldía Álvaro Obregón.
Dijo que el sujeto que lo siguió y tomó fotos y vídeos manejaba una motocicleta con placas y tarjeta de circulación de Querétaro, y se identificó con una licencia emitida en el estado de Guerrero.
El alcalde también se refirió a la diputada con la que asoció al sujeto que lo siguió.
"Legislar, diputada, es dar resultados, es trabajar de frente y rendir cuentas en colaboración con los gobiernos.
En un mensaje posterior, Javier López Casarín agradeció las muestras de apoyo y solidaridad y dijo que las diferencias políticas son parte de la democracia, pero no justifican el seguimiento ni la intimidación.
