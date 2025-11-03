Más Información
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la noche de este lunes 3 de noviembre y la madrugada del martes 4 en las alcaldías Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan.
En esas demarcaciones se pronostican temperaturas de entre 1 y 3 grados Celsius entre las 22:00 horas del lunes y las 8:00 de la mañana de este martes.
Además, se activó la alerta amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la noche del lunes, así como la madrugada y mañana del martes 4 de noviembre en las alcaldías:
- Cuajimalpa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
En esas cuatro demarcaciones se prevén temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, durante el mismo periodo de tiempo.
Ante esto, la SGIRPC recomendó a la población usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana; utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío; evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura; ingerir abundante agua; y consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
También se recomienda a la población lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial; en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
aov
