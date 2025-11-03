Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina remitieron durante el fin de semana un total de mil 50 motocicletas, como parte del dispositivo por la Mega Rodada del Terror.

Los motociclistas a quienes se remitió su vehículo fueron captados realizando maniobras peligrosas, acrobacias que ponían en riesgo su integridad y la de los asistentes a las rodadas así como la de usuarios del espacio público.

Además de que otros no portaban cascos, llevaban a menores de edad a bordo, circulaban con más de dos personas, entre otras faltas al Reglamento de Tránsito, informó la SSC.

En el operativo para salvaguardar la seguridad de los asistentes a las distintas rodadas participaron 350 elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes se apoyaron de 9 grúas para motocicletas conocidas como “Bestias”.

SSC remite más de mil motocicletas durante la Mega Rodada del Terror en la CDMX. Foto: Especial

Los dispositivos estuvieron desplegados en puntos estratégicos de la capital como en Paseo de la Reforma, la Glorieta del Ahuehuete, la Glorieta de Amajac y en la avenida Hidalgo, en la alcaldía Cuauhtémoc; la Glorieta Cabeza de Juárez en la alcaldía Iztapalapa; además de la avenida Río Consulado, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los efectivos de Tránsito estuvieron coordinados con los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) de las cinco zonas de la Ciudad de México.

El dispositivo de seguridad y vigilancia del domingo 2 de noviembre se mantuvo hasta que concluyó la rodada.

