La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por intensificación de vientos con rachas fuertes para la noche de este miércoles 4 de marzo, en 13 de las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones con alerta son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En esas alcaldías se prevén rachas de vientos fuertes de 50 a 59 kilómetros por hora, entre las 19:45 y las 21:00 de la noche.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recordó algunos peligros asociados para la población a causa de las fuertes rachas de viento, entre ellas caída de ramas, árboles y lonas; objetos caídos en caminos y carreteras; así como daños a mobiliario urbano y de vivienda.

Por ello, recomendó guardar objetos que se puedan caer; no subir a andamios, escaleras o cornisas; y utilizar cubrebocas.

