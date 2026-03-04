La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo parcialmente nublado, con temperaturas máximas de 25°C, para este miércoles 4 de marzo en la Ciudad de México.

Para este día se prevé aumento de nublados por la tarde y chubascos ocasionales, así como vientos de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 45 kilómetros por hora.

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista será de 25°C por la tarde mientras que la mínima será de 12°C en las primeras horas del día.

Se espera que la madrugada del jueves 5 de marzo sea muy fría en las zonas altas del sur de la CDMX, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

