La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) alertó por presencia de actividad eléctrica y caída de granizo en diversas alcaldías de la CDMX, durante la tarde y noche de este miércoles 4 de marzo. Se prevé que durante la noche persistan condiciones para chubascos en la ciudad.

Al corte de las 19:15 horas, la SGIRPC detectó actividad eléctrica en las alcaldías Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

Ante esto, la dependencia recomendó a la población suspender actividades al aire libre, ni refugiarse debajo de árboles ni estructuras de metal, además de evitar bañarse o lavar platos durante la tormenta, ya que la electricidad puede conducirse por la tubería.

Además, se registró intensificación de lluvias, así como caída de granizo en la alcaldía Gustavo A. Madero; y lluvias ligeras con chubascos en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuajimalpa, Iztacalco y Miguel Hidalgo.

Afectaciones en Circuito Interior

Las lluvias registradas la noche de este miércoles han causado encharcamientos en el Circuito Interior, a la altura de colonia Vallejo.

La Unidad de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) informó de la presencia de un espejo de agua en el Circuito, al cruce con Tamagno, por lo que recomendó usar como alternativa vial la calle Felipe Villanueva.

Las lluvias registradas la noche de este miércoles han causado encharcamientos en el Circuito Interior. Foto: Especial.

También pidió a los automovilistas manejar con precaución sobre el Circuito Interior, en el tramo comprendido entre el Eje 1 Oriente y el Eje Central Lázaro Cárdenas, ya que se registra una ligera lluvia en la zona.

De igual forma se recomienda manejar de manera precavida por el Eje 3 Sur, en el tramo entre calzada Chabacano y José María Vértiz, debido a las precipitaciones.

Reportan caída de árbol en la alcaldía Cuauhtémoc

La tarde de este miércoles se reportó lluvia ligera en las alcaldías Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza, mientras que en Gustavo A. Madero la precipitación alcanzó intensidad fuerte, de acuerdo con reportes de monitoreo.

Derivado de las condiciones climatológicas, se informó sobre la caída de un árbol en el cruce de las calles Delicias y República de Honduras, en la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc.

Reportan caída de árbol en la alcaldía Cuauhtémoc. Foto: Especial.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas lesionadas; sin embargo, servicios de emergencia fueron notificados para realizar las labores de seccionamiento y retiro del ejemplar, así como para descartar riesgos adicionales en la zona.

Autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones ante pavimento mojado, posibles encharcamientos y reducción de visibilidad, especialmente en vialidades primarias y zonas con arbolado urbano.

