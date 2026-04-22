La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este miércoles 22 de abril en todas las demarcaciones de la Ciudad de México.

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 milímetros, así como caída de granizo entre las 15:00 de la tarde y las 21:00 horas de este miércoles.

Durante la tarde de este día ya se presenta actividad eléctrica en algunas zonas de las alcaldías Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, por lo que las autoridades pidieron a la población tomar precauciones.

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Foto: Diego Simón Sánchez/EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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