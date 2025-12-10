La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para la noche de este miércoles 10 y la madrugada del jueves 11 de diciembre en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

En esas demarcaciones se espera lluvia de 15 a 29 milímetros, entre las 22:45 de la noche y las 3:00 de la madrugada del jueves.

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

Lee también Lluvias por frente frío 19 dejan daños en viviendas, ríos desbordados y carreteras afectadas en Chiapas

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

pjm