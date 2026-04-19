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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó alerta amarilla por pronóstico de y posible caída de granizo para esta tarde y noche en las alcaldías:

  • Milpa Alta
  • Tlalpan
  • Xochimilco

Se prevé lluvia de entre 15 y 29 mm y posible caída de granizo, entre las 18:40 y las 21:00 horas de este domingo.

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Por ello a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje. Además de barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartase de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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