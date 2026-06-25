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El reporte meteorológico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que para este jueves la temperatura máxima será de 23 grados Celsius (°C), y que después del mediodía se prevé ambiente cálido, incremento de nubosidad con lluvias fuertes a muy fuertes puntuales, las cuales pueden estar acompañadas de actividad eléctrica y caída de granizo.
- Viento y rachas fuertes: Soplará con dirección este a una velocidad de 10 a 20 km/h, alcanzando rachas cercanas a los 40 km/h.
- Evolución de la temperatura: El termómetro marcará 17°C por la noche, mientras que durante la madrugada del viernes (entre las 03:00 y las 06:00 horas) el registro mínimo descenderá a los 14°C.
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¿Cuál es el estado del Popocatépetl?
La imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el oeste, con riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.
mahc/LL
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