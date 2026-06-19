Menú | 19-06-26 | 12:10 | Julliete Vázquez | Actualizada | 19-06-26 | 12:10 |

El Festival Taquero de Tlalpan promete convertirse en una opción llena de sabor, diversión y convivencia para celebrar a los padres.

Con una propuesta gastronómica y actividades para todas las edades, este evento busca reunir a las familias en un ambiente festivo. Descubre todo lo que ofrecerá esta celebración dedicada al .

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¿Qué habrá en el Festival Taquero?

Como su nombre lo indica, el taco será el protagonista de este festival, donde los asistentes podrán disfrutar desde los clásicos y campechanos, hasta propuestas más innovadoras que sorprenderán a los visitantes.

Pero la celebración no se limitará a la comida; para complementar la experiencia, la alcaldía ofrecerá música en vivo y presentaciones de distintos grupos de baile que pondrán el ambiente festivo durante la jornada.

Además, para vivir una auténtica experiencia mexicana, los asistentes disfrutarán de un espectáculo de lucha libre; y los más pequeños también tendrán un espacio donde se harán actividades pensadas para ellos.

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Como parte de los festejos por el Día del Padre, el Festival Taquero contará con sorpresas y dinámicas especiales para consentir a los papás que asistan.

En el festival taquero habrá distintas variedades de este platillo. Foto: Unsplash
En el festival taquero habrá distintas variedades de este platillo. Foto: Unsplash

¿Cuándo y dónde será el Festival taquero?

El Festival Taquero llegará a Tlalpan durante tres días, del viernes 19 al domingo 21 de junio de 2026, con un horario de 10:00 a 20:00 h.

La cita será en la Plaza del Bolero, ubicada en Calle Moneda, Tlalpan Centro I, donde los asistentes podrán disfrutar y festejar a lo grande.

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La entrada al evento será gratuita; los visitantes únicamente deberán cubrir el costo de los tacos, bebidas y demás productos disponibles dentro del festival.

Disfruta del Festival Taquero junto con tu familia y vive una experiencia llena de sabor, en un ambiente pensado para celebrar a los papás.

El festival taquero se relaizará del 19 al 21 de junio en el Centro de Tlalpan. Foto: IG @tlalpanal
El festival taquero se relaizará del 19 al 21 de junio en el Centro de Tlalpan. Foto: IG @tlalpanal

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