El escabeche es una técnica culinaria tradicional que combina sabor, conservación y versatilidad en la cocina.

Aunque su origen se remonta a antiguas formas de conservar alimentos mediante vinagre y especias, hoy en día el escabeche se disfruta tanto por su capacidad de prolongar la vida útil de los alimentos como por el sabor ácido y aromático que aporta a platos fríos y calientes.

En muchas culturas, especialmente en España y México, el escabeche ha evolucionado de ser un método de preservación a convertirse en un ingrediente esencial de la gastronomía diaria. Aprende a preparar aquí.

El escabeche es muy popular en la cocina mexicana y española. Foto: Wikimedia Commons

Leer también Cómo hacer tamales de dulce fácilmente

¿Qué es el escabeche?

El escabeche puede definirse como un adobo ácido elaborado con vinagre, agua, hierbas y especias, que se utiliza para macerar y conservar alimentos por largo tiempo, esto de acuerdo con Larousse Cocina.

Aunque tradicionalmente se aplicaba principalmente a pescados, también es común para carnes, aves y verduras. En México, por ejemplo, los chiles en escabeche son especialmente populares, y se preparan tanto de manera casera como industrial.

Su técnica tiene raíces antiguas y posiblemente proviene de regiones mediterráneas, habiendo llegado a América a través de la cocina española.

No sólo conserva alimentos, sino que les infunde un perfil de sabor enriquecido por el vinagre y los condimentos aromáticos que se emplean en su preparación, así lo indica la Unión Salazonera Isleña S.A (USISA).

¿En qué platillos se puede comer el escabeche?

Altamente versátil, el escabeche puede encontrarse en múltiples platillos alrededor del mundo:

Mariscos y pescados: De acuerdo con USISA, los mejillones o sardinas en escabeche son consumidos como aperitivo o parte de platos fríos.

Carnes y aves: En algunas regiones de México, el pollo o cerdo en escabeche se cocina con vinagre y especias y se sirve acompañado de verduras o en tacos.

Verduras y chiles: Comunes en la cocina mexicana, los chiles, zanahorias, cebollas y otras verduras se preparan en escabeche y se consumen como botana, acompañamiento o ingrediente en sándwiches y ensaladas, según explica Larousse Cocina.

Aperitivos y salsas: El líquido del escabeche, rico en vinagre, sal, aceite y especias, también se usa como aderezo en ensaladas o para realzar salsas y guisos, aportando un toque ácido que intensifica los sabores.

Así, refiere el sitio Conservas Albo, su uso no sólo se limita a un plato específico, sino que se integra en diversas preparaciones culinarias gracias a su sabor distintivo y su función preservadora.

Utiliza el escabeche en tus pescados y carnes. Foto: Wikimedia Commons

Cómo hacer escabeche en sencillos pasos

Ingredientes:

1/2 taza de aceite de oliva

1 taza de vinagre

1 taza de vino blanco

2 dientes de ajo

Pimentón dulce o picante

2 hojas de laurel

Pimienta en grano

Sal y una pizca de azúcar

Verduras como cebolla, pimiento o zanahoria (opcionales).

Procedimientos:

Calienta aceite de oliva y dora los ajos junto con las especias, cuidando que no se quemen para evitar sabores amargos. Añade el alimento que vas a escabechar (carne o pescado) para dorarlo ligeramente en la sartén con las especias y verduras doradas. Coloca en una olla los alimentos fritos junto con el vinagre, vino blanco y cualquier verdura opcional. Cocina a fuego medio durante aproximadamente 20 minutos. Si deseas conservarlo, introduce las piezas y la salsa en frascos herméticos y refrigera.

Desde mariscos hasta verduras, las múltiples aplicaciones culinarias y la preparación sencilla del escabeche lo convierten en un recurso gastronómico valioso en la cocina casera y profesional.

Leer también Cuál es la diferencia entre una estufa de gas y una estufa eléctrica

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters