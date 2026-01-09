Cuando vas a un restaurante de alta cocina francesa es posible encontrarte con cosas diferentes en el menú; desde ancas de rana, hasta los caracoles o el famoso foie gras.

Para que no te quedes con la duda si no te atreves a probarlo o preguntar al respecto, hoy en Menú, te explicamos qué es el foie gras y cómo se hace.

¿Qué es el foie gras?

De acuerdo con fuentes como Britannica y El pequeño Larousse Gastronomique en español, el foie gras es el hígado de un pato o ganso que ha sido engordado, a veces por medio de alimentación forzada o una dieta rica en glúcidos.

El foie gras, idealemnte, debe tener una textura suave y firme a la vez, y se caracteriza por su coloración que va del marfil al blanco rosado. La manipulación del foie gras debe efectuarse en unas condiciones de higiene rigurosas, con guantes, y es imperativo que se respete la cadena del frío.

Generalmente, el foie gra se hornea y se acompaña con pan, se prepara como paté, y se puede servir frío o caliente.

¿El foie gras es crueldad animal?

Desde principios del siglo XXI, se ha hablado del foie gras como producto del abuso y explotación animal. De acuerdo con Britannica, uno de los argumentos más fuertes es que “alimentar a las aves por medio de un tubo en sus gargantas es inhumano”.

Por ello mismo, fuentes que se dedican a salvaguardar los derechos de los animales, como Igualdad Animal México, definen al foie gras como “un alimento de lujo que inflige tal sufrimiento a los animales que su elaboración es ilegal en varios países”.

De hecho, más que un hígado “agrandado”, comer foie gras es entendido como “comer un hígado enfermo”, pues una de las consecuencias de la alimentación forzada de estos animales es la esteatosis hepática, enfermedad que provoca hígado graso y el tamaño anormal de este.

Asimismo, todo el proceso por medio del cual se obtiene el foie gra, de acuerdo con Igualdad Animal México y Animal Legal Defense Fund, comúnmente tiene efectos secundarios como el fallo de múltiples órganos.

Sin embargo, en los últimos años, se ha hablado mucho sobre alternativas éticas de foie gras, respetando los ciclos naturales de las aves y evitando la alimentación forzada, aunque organizaciones como el Animal Legal Defense Fund mencionan que no es del todo posible y la solución es dejar de producir en su totalidad este platillo.

