Las papas fritas ocupan un lugar destacado en la gastronomía; aparecen como acompañantes de platillos en restaurantes gourmet, fondas tradicionales y puestos callejeros.

Su preparación parece simple, pero lograr que queden crujientes por fuera y suaves por dentro puede ser complicado. Sin embargo, la receta para lograrlo lleva por protagonista al vinagre.

La papa es un alimento rico en potasio. Foto: Pixabay

¿Cómo se consumen las papas fritas en el mundo?

El éxito de las papas fritas en la cocina se debe a 2 factores: su sabor neutro, que se adapta fácilmente a cualquier platillo, y sus diversos métodos de cocción: horneadas, hervidas o fritas.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las papas son el cuarto cultivo más grande del mundo, después del maíz, el arroz y el trigo.

Y no sólo son deliciosas, sino que pueden traer ciertos beneficios como:

El consumo de la cáscara favorece a la digestión.

Aumentan la saciedad por su aporte de fibra.

Proveen de energía al cuerpo.

Contienen electrólitos debido a que son fuente natural de potasio.

Su almidón resistente mantiene al corazón en óptimas condiciones.

Vale la pena mencionar que su consumo debe ser moderado, ya que las altas cantidades de aceite que se necesitan para prepararlas puede ocasionar el aumento del colesterol e incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares, hipertensión y ciertos problemas metabólicos.

Las papas son uno de los alimentos más cultivados en el mundo, tan solo por detrás del arroz. Foto: Freepik

¿Qué efecto ocasiona el vinagre en las papas fritas?

Lo que pocas personas saben es que el vinagre tiene un efecto positivo en la preparación de las papas fritas e incluso las deja con un sabor más concentrado pero delicioso.

Al entrar en contacto con las papas, la acidez de este producto refuerza su composición, evita que se deshaga fácilmente y aumenta su resistencia al calor.

Lo anterior quiere decir que no sólo mejora su textura, sino que también acelera el tiempo de cocción al necesitar menor calor para que queden crujientes.

Un artículo de la Universidad de Michigan, Estados Unidos, señala que el contraste de texturas de las papas fritas es de los factores por los que las personas experimentan placer al comerlas.

Prueba este truco para cocinar tus papas con vinagre y mejorar su textura. Foto: Unsplash

¿Cómo usar el vinagre para hacer papas fritas?

Antes de freír las papas, deberás cortarlas y ponerlas en una olla con agua fría y 2 cucharadas de vinagre por cada litro.

por cada litro. El siguiente paso es hervir las papas durante 7 minutos o dependiendo del grosor del corte.

Luego, escúrrelas, sécalas y fríelas como de costumbre.

Agrega un poco de sal al agua de cocción para concentrar su sabor.

Quita el exceso de aceite y disfrútalas. Sin duda, te encantará este hack una vez que lo pongas a prueba.

