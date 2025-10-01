Este octubre, México se suma al Eat Spain Drink Spain 2025, una celebración internacional que invita a descubrir la diversidad gastronómica y vitivinícola de España.

Durante dos semanas, reconocidos restaurantes de la Ciudad de México serán escenario de cenas maridaje, rutas de tapas, y catas guiadas, y en Menú te contamos dónde podrás disfrutar de estas experiencias.

¿Qué es Eat Spain Drink Spain?

Eat Spain Drink Spain es una experiencia sensorial que conecta tradición y vanguardia: desde los vinos de Rioja, Rías Baixas, Rueda y Jerez hasta el jamón ibérico, queso manchego y aceite de oliva virgen extra. Cada propuesta representa un viaje a España a través de su origen, historia y sabor.

Tendrás lugar en múltiples restaurantes de la Ciudad de México empezando el 01 de octubre y hasta el 15 del mismo mes. Es la oportunidad perfecta para disfrutar de tus favoritos de la cocina española.

Foto: Cortesía.

Leer también: ¡No te puedes perder el Festival Fogones de México 2025!

¿Dónde comer comida española durante el Eat Spain Drink Spain?

Te compartimos la lista completa de los restaurantes que participarán en este festival gastronómico del 01 al 15 de octubre, y las promos especiales de las que también podrás disfrutar.

AJOBLANCO: Tapeo español-mediterráneo con 3 opciones: 10:00 a 12:00 – El Despertar del Paladar. 12:00 a 13:00 – La Hora del Vermú. Desde las 13:00 – El Tapeo de la Tarde.

Tapeo español-mediterráneo con 3 opciones: 10:00 a 12:00 – El Despertar del Paladar. 12:00 a 13:00 – La Hora del Vermú. Desde las 13:00 – El Tapeo de la Tarde. BULLA CONDESA, POLANCO Y REFORMA: Menú especial de tres tiempos que fusiona la tradición española con un giro contemporáneo: pintxo de boquerón, salpicón de mariscos, torrijas con helado de vino tinto.

Menú especial de tres tiempos que fusiona la tradición española con un giro contemporáneo: pintxo de boquerón, salpicón de mariscos, torrijas con helado de vino tinto. CASTIZO Y CATORZE: Menú degustación de ocho tiempos: Tartar de salchichón y milhojas de patata, tapa de anchoa y boquerón, sopa de cebolla y trufa negra, flor de calabaza con manchego, salmón crujiente con macha, medallón de rabo de toro glaseado al oporto, tarta asturiana y tarta de almendra (en la compra de 2 o más menús, llévate una botella del vino de la casa).

Menú degustación de ocho tiempos: Tartar de salchichón y milhojas de patata, tapa de anchoa y boquerón, sopa de cebolla y trufa negra, flor de calabaza con manchego, salmón crujiente con macha, medallón de rabo de toro glaseado al oporto, tarta asturiana y tarta de almendra (en la compra de 2 o más menús, llévate una botella del vino de la casa). CENTRO CASTELLANO CAMINO REAL Y CENTRO: Promoción especial: al pedir un plato de txuleton de cerdo ibérico en salsa de membrillo y cava con arroz cremoso de manchego español, hongos y espárragos, recibirás una copa de vino Oinoz crianza Matomera.

Promoción especial: al pedir un plato de txuleton de cerdo ibérico en salsa de membrillo y cava con arroz cremoso de manchego español, hongos y espárragos, recibirás una copa de vino Oinoz crianza Matomera. CORREO MAYOR: Promoción: vino de mesa para acompañar tus platillos favoritos. Cena maridaje con una selección especial de vinos participantes.

Promoción: vino de mesa para acompañar tus platillos favoritos. Cena maridaje con una selección especial de vinos participantes. EKILORE: Auténtica experiencia de la sidra, tanto vasca, como asturiana con degustación de pintxos, como el talo con txistorra, la croqueta de bacalao o el bacalao con pimientos.

Auténtica experiencia de la sidra, tanto vasca, como asturiana con degustación de pintxos, como el talo con txistorra, la croqueta de bacalao o el bacalao con pimientos. MALLORCA LOMAS Y REFORMA: Menú especial: piquillos rellenos de rabo estofado con puré de papa ligero y poro frito, acompañado de una copa de Juan Gil Etiqueta Plata, D.O. Jumilla.

Menú especial: piquillos rellenos de rabo estofado con puré de papa ligero y poro frito, acompañado de una copa de Juan Gil Etiqueta Plata, D.O. Jumilla. PEPE MESA ESPAÑOLA: Menú para dos personas pensado para compartir: pan con tomate, croquetas Pepe, tortilla española dos copas de vino.

Menú para dos personas pensado para compartir: pan con tomate, croquetas Pepe, tortilla española dos copas de vino. PUERTO GETARIA: Trae tu vino español y no tendrá cargo por descorche.

Trae tu vino español y no tendrá cargo por descorche. SIMONETTA BISTRO: Con su consumo, los comensales podrán llevarse cortesías de aceite de oliva La Española en versión miniatura.

Con su consumo, los comensales podrán llevarse cortesías de aceite de oliva La Española en versión miniatura. SOCARRAT: Promoción: todos los vinos españoles por copeo. Menú especial que incluye copa de vino, gildas, fideuà y de postre, la clásica torrija.

Promoción: todos los vinos españoles por copeo. Menú especial que incluye copa de vino, gildas, fideuà y de postre, la clásica torrija. TERRAZA ESPAÑA: Promoción especial: 20% de descuento en el platillo que elijas o llévate de obsequio una botella de 375 ml al comprar una botella de Protos Roble.

Promoción especial: 20% de descuento en el platillo que elijas o llévate de obsequio una botella de 375 ml al comprar una botella de Protos Roble. TORRE DE CASTILLA: Promoción especial: al pedir un plato de txuleton de cerdo ibérico en salsa de membrillo y cava con arroz cremoso de manchego español, hongos y espárragos, recibirás una copa de vino Oinoz crianza Matomera.

Promoción especial: al pedir un plato de txuleton de cerdo ibérico en salsa de membrillo y cava con arroz cremoso de manchego español, hongos y espárragos, recibirás una copa de vino Oinoz crianza Matomera. VEGA: Promoción especial: al pedir un plato de txuleton de cerdo ibérico en salsa de membrillo y cava con arroz cremoso de manchego español, hongos y espárragos, recibirás una copa de vino Oinoz crianza Matomera.

Promoción especial: al pedir un plato de txuleton de cerdo ibérico en salsa de membrillo y cava con arroz cremoso de manchego español, hongos y espárragos, recibirás una copa de vino Oinoz crianza Matomera. ZAGALA: Menú especial: chuleta de cerdo ibérico sous vide, a las brasas, con melocotones asados y almendras, acompañada de una copa de Juan Gil Etiqueta Plata, D.O. Jumilla.

Menú especial: chuleta de cerdo ibérico sous vide, a las brasas, con melocotones asados y almendras, acompañada de una copa de Juan Gil Etiqueta Plata, D.O. Jumilla. ZERU SAN ÁNGEL: Menú especial para 2 personas: croquetas de jamón, pimientos de Gernika, tortilla de papa vaga, ¡y más!

Leer también: ¿Dónde y cuándo será la Feria del Pozole 2025?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.