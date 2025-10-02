Si caminas por las calles de la CDMX, es muy posible que te encuentres con una vasta y muy variada oferta de tacos. De entre todos estos, algunos de los más populares son los de birria y barbacoa.

A simple vista, es posible confundir ambas preparaciones; sin embargo, en absoluto son lo mismo. Por ello, hoy en Menú te contamos en qué se diferencian la birria y la barbacoa.

¿La birria y la barbacoa se hacen con borrego?

¡Así es! Según declaraciones de la Dirección General del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera, el ganado ovino "no solo es apreciado por su lana y su leche, sino también por su carne, que ocupa un lugar destacado en la rica y diversa gastronomía mexicana".

De hecho, el valor de esta carne trasciende a su sabor y el Gobierno de México resalta la importancia cultural de esta, pues "en muchas comunidades, su consumo está vinculado a rituales y celebraciones, simbolizando abundancia y unión familiar".

Entre los platillos que emplean su carne destacan precisamente la barbacoa y la birria. Así que la carne no es un factor a tomar en cuanta al momento de hablar de las diferencias entre la birria y la barbacoa.

Aunque es importante mencionar que, de acuerdo con la Oficina de Convenciones de Guadalajara, la birria también puede hacerse con cordero, carnero, borrego, cerdo, pollo, ternera o res, e incluso pescado, como bien menciona el Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana.

¿Cuál es la diferencia entre la birria y la barbacoa?

La respuesta es más sencilla de lo que crees: la diferencia entre la barbacoa y la birria es el método de cocción empleado para cada preparación. Te compartimos lo que dice la Dirección General del Servicio de Información Agropecuaria y Pesquera al respecto:

Birria de borrego

Se caracteriza por su sazón rica y especiada.

Se cocina a fuego lento .

. Es condimentada con una mezcla de chiles, los cuales pueden ser chilacate, guajillo, pasilla, morita o cascabel.

Se le suele agregar ajo, cebolla, pimienta negra, clavo, vinagre, comino, canela, tomillo, ajonjolí y laurel.

No solo se disfruta como plato principal, sino que también se sirve con un delicioso consomé.

Es especialmente popular durante festividades y ocasiones especiales.

Foto: Flickr.

Barbacoa de borrego

Fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Se elabora de manera tradicional al cocinar la carne al vapor en un hoyo en la tierra , asociado con el pib, un horno originario de la cultura maya, envuelta en pencas de maguey lo que resalta el sabor de la carne.

, asociado con el pib, un horno originario de la cultura maya, envuelta en pencas de maguey lo que resalta el sabor de la carne. En ocasiones, se cocina con cebolla, chiles y diversas especias,

Se acompaña frecuentemente de salsas, cebolla y cilantro.

Foto: Wikimedia Commons.

¡Ahora ya conoces la diferencia entre la birria y la barbacoa!

