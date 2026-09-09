15 años se dicen fácil, pero en el mundo gastronómico de la Ciudad de México, sostener una mesa viva, con la tierra por bandera y el respeto al producto como credo, es una auténtica travesía de resistencia y pasión.

Máximo, el proyecto que comenzó como un refugio de cocina de insumo diario bajo la visión del chef Lalo García y Gabriela López, cumple un lustro y medio de historia transformando la escena culinaria capitalina.

Para conmemorar este hito, el próximo 10 de septiembre de 2026, Lalo García compartirá los fogones con dos de los pilares más influyentes de la gastronomía mexicana contemporánea: Elena Reygadas (chef galardonada y fundadora de Rosetta) y Jorge Vallejo (chef y fundador de Quintonil). Más que una colaboración efímera, el banquete se plantea como un homenaje a la amistad, la evolución compartida y esa filosofía comunitaria que conecta al campo con el plato.

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La mirada de una generación que transformó la mesa

El vínculo entre estos tres chefs trasciende las filas de las listas internacionales y los reconocimientos de la Guía Michelin. Se ha forjado en viajes, charlas profundas y una complicidad que nació cuando la escena gastronómica local comenzaba a mirar de vuelta a sus raíces agrícolas.

“Máximo ha logrado algo que pocos restaurantes: evolucionar sin perder su esencia. Lo que más me parece significativo es su relación con los productores: cocinar con responsabilidad para ellos es una práctica real y cotidiana. La estrella Michelin fue un reconocimiento justo, pero Máximo ya era relevante mucho antes”, comparte Reygadas.

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Por su parte, Vallejo destaca la calidad humana tras el proyecto: “Además de sus reconocimientos y todo lo que han construido dentro de Máximo, lo que más me emociona y valoro es verlos como pareja, como amigos y como las grandes personas que son”.

Para Lalo García, el festejo no podía tener otro escenario ni otros cómplices. La velada reunirá menús que dialogan entre sí, reflejando el aprendizaje acumulado tras 15 años de no detener nunca los fuegos.

Un encuentro de amistad y talento: Lalo García, Elena Reygadas y Jorge Vallejo cocinarán juntos a seis manos para celebrar el 15 aniversario de Máximo. Fotos: Cortesía Máximo.

Detalles de la cena de aniversario en Máximo

Para los comensales que buscan formar parte de esta celebración gastronómica, estos son los datos clave de la experiencia:

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Fecha : Jueves 10 de septiembre de 2026.

: Jueves 10 de septiembre de 2026. Dirección : Álvaro Obregón 65 Bis, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX.

: Álvaro Obregón 65 Bis, Roma Norte, Cuauhtémoc, 06700, CDMX. Chefs participantes : Lalo García (Máximo), Elena Reygadas (Rosetta) y Jorge Vallejo (Quintonil).

: Lalo García (Máximo), Elena Reygadas (Rosetta) y Jorge Vallejo (Quintonil). Formato : Menú de degustación en colaboración especial.

: Menú de degustación en colaboración especial. Horarios y turnos : Primer turno (18:30/18:45 hrs.) y segundo turno (21:00/21:15 hrs.).

: Primer turno (18:30/18:45 hrs.) y segundo turno (21:00/21:15 hrs.). Precio: $3,800 MXN por persona (no incluye bebidas ni servicio).

A 15 años de distancia, Máximo demuestra que los grandes restaurantes no solo se sostienen con técnica, sino con el alma de quienes habitan sus cocinas y el cuidado de la tierra que los alimenta. Se trata de un recordatorio de que la mejor cocina siempre se sirve al centro y entre amigos.

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