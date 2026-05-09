El 10 de mayo es una de las celebraciones más arraigadas en la vida cotidiana del país, una fecha que se planifica con anticipación, se reserva en la agenda y, en la mayoría de los casos, se vive en familia y, como muchas festividades en México, casi siempre alrededor de una mesa.

Aunque para muchos reunirse en casa puede ser el plan predilecto, para otros el festejo perfecto implica salir de la rutina y hacer algo especial para la persona más importante, por lo que desde muy temprano ya se puede ver cómo restaurantes y cafés comienzan a llenarse con la alegría de las familias. Y las cifras acompañan esta escena, de acuerdo con la consultora Mitofsky, casi cuatro de cada diez elige homenajear a mamá fuera de casa.

Dentro de esa preferencia, el desayuno se posiciona como una de las elecciones más recurrentes, por la forma en que permite compartir en un entorno relajado, en una especie de ritual que se acompaña con pan dulce y una buena taza de café como una forma de decir “te quiero”.

Elegir el lugar adecuado no es un detalle menor, ya que será el escenario de fotografías y recuerdos compartidos, por fortuna, la ciudad ofrece un abanico amplio de opciones para todos los gustos y estilos, desde jardines con historia hasta espacios contemporáneos y cercanos. Eso sí, reservar es importante para evitar contratiempos.

Madre Café

Situado en una hermosa casona porfiriana en la colonia Roma y bajo la curaduría del chef Víctor Zárate, quien trabaja con productores locales e insumos de alta selección, este proyecto no solo ofrece una estética llena de encanto sino una carta que complace hasta los paladares más exigentes.

Para el 10 de mayo mantienen su menú matutino habitual, que incluye deliciosos platillos como chilaquiles, tamales, quiche, yogurt con frutos rojos, además de sus populares huevos benedictinos con salmón. El ritmo es pausado y el ambiente es cálido, sin duda una elección que hará que un día tan especial comience con muy buen pie.

Dónde: Orizaba 131, Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Este lugar es ideal para desayunar o comer. Foto: Madre Café

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San Ángel Inn

Pocos restaurantes en la Ciudad de México pueden presumir el tipo de historia que habita en este espacio. Instalado en lo que fue una hacienda del siglo XVII, ha operado como restaurante desde mediados del siglo pasado en medio de jardines adornados con bugambilias, patios empedrados y salones de arquitectura colonial única.

Su cocina se centra en especialidades mexicanas tradicionales: omelettes, molletes, huevos al gusto, enchiladas, además de variedad de pan dulce. El servicio es formal, la experiencia tiene estructura. Es el lugar ideal para quienes valoran el peso de los espacios con historia, para una celebración que quiere sentirse como ocasión. Conviene reservar con anticipación, especialmente en una fecha tan concurrida.

Dónde: Diego Rivera 50, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México.

Aquí encontrarás de los restaurantes más famosos de la CDMX. Foto: San Ángel Inn

Lardo

Cuando Elena Reygadas, reconocida en 2023 como mejor chef del mundo por los premios The World's 50 Best Restaurants, abrió este espacio en el año 2015 en la colonia Condesa, lo hizo con una premisa sencilla pero exigente: cocina de inspiración mediterránea, ingredientes de temporada y preparaciones honestas. Así conquistó a muchos.

El menú matutino incluye avena horneada con frutos rojos y leche de almendra, quiche de tomates y queso de oveja, pan árabe con arúgula, jamón de Parma y burrata, o los clásicos chilaquiles. La panadería de la casa, con rolls de cacao, croissants con mermelada de higos y muffins veganos, es otro motivo para no llegar tarde y parte de su sello distintivo. Un espacio siempre concurrido y con ambiente chic pero relajado.

Dónde: Agustín Melgar 6, Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Restaurante Lardo. Foto: Lardo

Rulfo

Llamado así en honor al escritor Juan Rulfo, este espacio ubicado dentro del Hyatt Regency Mexico City, en el corazón de la colonia Polanco, se perfila como una opción perfecta para quienes buscan un ambiente moderno y con sofisticación.

Su variada propuesta gastronómica plantea una lectura contemporánea de la cocina latinoamericana y, para este Día de las Madres, su desayuno buffet habitual encabezado por frutas de temporada, panadería artesanal y antojitos preparados al momento, se hace más robusto, al incorporar preparaciones de mayor carácter como gorditas, pambazos, flautas, carnitas y tamales, además de caldos tradicionales y una variada mesa de postres que da el cierre perfecto a la experiencia. El resultado es algo que trasciende el desayuno para convertirse en un verdadero festejo a mamá, en un recuerdo único para toda la familia.

Dónde: Campos Elíseos 204, Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Rulfo está al interior del hotel Hyatt Regency. Foto: Rulfo

Café C

Si lo que se busca es un lugar cercano y, sobre todo, con encanto, donde el café sea memorable, este lugar puede convertirse en un favorito para salir a desayunar. Con dos sucursales en el sur de la ciudad, su particularidad más visible, e instagrameable, es el arte latte 3D con figuras de leche espumada que han convertido cada taza en una pequeña obra efímera, gracias al ingenio del barista Manolo Huerta.

En la carta matutina conviven platos reconfortantes y gustosos como los chilaquiles rojos con huevo estrellado, el tecolote C –su emblemático mollete propio con chilaquiles, dos huevos, cebolla, queso y crema–, hot cakes, molletes y scones de la casa. La decoración es contemporánea y funcional, con terraza arbolada y espacios que invitan a regresar cada tanto y disfrutar el tiempo en buena compañía.

Dónde: Del Valle: Agustín González de Cossío 231, Del Valle Centro, Benito Juárez. Nápoles: Dakota 9, Nápoles, Benito Juárez.

Café C es ideal para pasar el día con mamá. Foto: Café C

City Wok

Es un espacio que combina gastronomía internacional y un ambiente familiar ideal para destejar a mamá en su día.

Con presencia en Ciudad de México y Estado de México, City Wok se ha consolidado como uno de los buffets internacionales más completos, ofreciendo una amplia variedad de platillos que recorren distintas culturas gastronómicas del mundo.

Entre las estaciones disponibles, los visitantes podrán disfrutar de: Cocina mediterránea, Parrilla argentina, Comida japonesa, Cocina mexicana, Wok mandarín, Teppanyaki, Barra de mariscos y Barra de postres.

Dónde: Parque Tepeyac, Calzada San Juan de Aragón 389, colonia Granjas Modernas

Buffet City Wok. Foto: City Wok

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