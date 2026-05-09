Sorprende a mamá con un regalo gourmet destacable, que la haga querer usarlo todos los días y se sienta consentida siempre. Aquí tienes algunas ideas de regalos gastronómicos para las madres que gustan de compartir los momentos sobre la mesa y que hacen de su cocina una experiencia al paladar inigualable.
DECANTADOR DE VINO
- Precio: $ 690.00 pesos
- Dónde: Magic Decanter
Si tu mamá ama el vino, un decantador es el regalo ideal ya que refina el sabor y el aroma de los vinos jóvenes y añejos gracias a la oxigenación, liberándose de sedimentos no deseados.
VINO TINTO FLOR DE ABA
- Precio: $ 294.95 pesos
- Dónde: La Europea
Cada vino se decanta con tiempos diferentes, para acompañar el decantador puedes agregar un vino tinto añejo el cual necesita un tiempo de reposo de máximo 30 minutos. Es un detalle significativo para brindar con tu mamá en su día.
KIT DE CAFÉ CON TERMO DE VIAJE
- Precio: $763.00 pesos
- Dónde: Tresso
¡Para las amantes del café! El kit incluye: café Veracruz Región Altas Montañas de 500g molido y un termo para café de 470 ml con asa de viaje. Así llevará consigo su bebida favorita para disfrutar a cualquier hora del día.
KIT DE TISANAS
- Precio: $ 897.00 pesos
- Dónde: Tresso
Una colección que reúne un mix de tres exquisitas tisanas, cada una diseñada para ofrecer una experiencia reconfortante, perfecta para disfrutar y compartir con seres queridos. Regala un momento único de relajación con este kit que incluye: un infusor para té clásico y tres tisanas en frasco con la combinación de tu preferencia como moras silvestres, jamaica verde, maracuyá-fresa.
LICOR TORRES MAZAPÁN
- Precio: $395.00 pesos
- Dónde: Bodegas Alianza
La exquisita receta del clásico mazapán mexicano en un nuevo licor que combina notas de vainilla y caramelo. Excelente para mamás que gustan de probar sabores entre lo tradicional y lo moderno.
MAQUINA DE ESPRESSO
- Precio: $5,999.00 pesos
- Dónde: Nespresso
Ideal para mamás prácticas que buscan que su café esté listo en segundos, esta nueva máquina empieza a preparar café sin esperas, es muy sencilla e intuitiva, sin embargo, solo es compatible con las cápsulas de Nespresso Vertuo.
PASTELERO HAUS
- Precio: $1,804.00 pesos
- Dónde: Liverpool
Un bonito pastelero de madera cuyas dimensiones son de 22.5 cm de ancho y 21 cm de largo, es maravilloso para mamás que adoran presumir y compartir sus creaciones pasteleras.
MOLINO DE ESPECIAS
- Precio:$1,019.00 pesos
- Dónde: Le Creuset
Este molino de acrílico viene en diferentes colores para darle personalidad a la cocina de mamá y puede ser de sus favoritos. Su mecanismo permite ajustarlos manualmente para una molienda gruesa o delgada y funcionan con sal de mar, granos de pimienta y otras especies. Iluminaran el hogar.
CHOCOLATES ARTESANALES
- Precio:$292.00 pesos
- Dónde: Oyereli
Este estuche de joyas surtidas es un regalo exquisito, con cacao 100% mexicano, la caja contiene 200 gr de chocolate amargo con relleno suave sabor menta, chocolates con leche a base de cacao ruby con relleno suave sabor crema irlandesa y chocolate amargo con relleno suave sabor naranja.
PORTABOTELLAS OCTOPUS
- Precio: $2,443.00
- Dónde: KARE DESIGN
Este portabotellas de metal con forma de pulpo se convertirá en su accesorio favorito para servir el vino. Los fuertes tentáculos del pulpo mantienen las botellas seguras y estables. Además de ser muy práctico, también decorativo y añade un toque juguetón a cualquier mesa.
CANASTA PERSONALIZADA
- Precio:$2,386.00 pesos
- Dónde: Mantel y Servilleta
Un regalo para un día especial. Una canasta gourmet premium con alimentos seleccionados por los expertos de Mantel y Servilleta, que incluye: vino tinto (a elegir), aceitunas gourmet, salsa Sencia, estrella de ferrero rocher, vela copo de nieve Milky Co, botana, Breana’s toast, foie gras de pato (opcional) y mermelada en una resistente canasta de carrizo.
LIBRO DE NUTRICIÓN
- Precio:$389.00 pesos
- Dónde: Sanborns
Escrito por la nutrióloga Fernanda Alvarado, comprende que una alimentación saludable se convierte en un desafío con un mundo acelerado. "Nutrición exprés para personas ocupadas" es una guía inspiradora y práctica para aquellas mamás que van contra tiempo. Con este recetario tendrán a su alcance recetas que simplifican la preparación de comidas nutritivas y deliciosas.
