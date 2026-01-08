Hay una pregunta que casi nadie hace cuando se habla de cocina tradicional en festivales y escenarios: ¿quién cocinó, quién cobró y quién se llevó el valor?

Con esa pregunta como punto de partida, se presentó ante medios el Festival Fogones de México 2026, y en Menú te compartimos los detalles más importantes.

¿Qué es el Festival Fogones de México 2026?

El festival se plantea como algo más que una experiencia gastronómica: una palanca pública para convertir lo que aplaudimos en estructura, con reglas claras de participación, pago y reconocimiento para quienes sostienen el fogón en territorio, declaró el equipo detrás de 32MX.

Además, Fogones de México reafirma su visión: la cocina tradicional no es espectáculo; es trabajo, memoria y futuro.

Asimismo, cabe mencionar que el festival forma parte del Ecosistema Fogones MX – Desarrollo de las Cocinas Mexicanas 2026–2033, impulsado por CENAIN Fogones MX A.C. (Centro Nacional de Investigación y Difusión de las Cocinas Mexicanas).

La sede operativa del ecosistema es 32MX – Foro Gastronómico (Terraza de la Plaza Patio Frida, Calle Ignacio Allende 45, Colonia Del Carmen, C.P. 04100, Ciudad de México, CDMX).

Leer también: Cuál es la mejor carne para hacer tacos de suadero

¿Dónde y cuándo se llevará a cabo el Festival Fogones de México 2026?

Este encuentro nacional que se realizará los días 16, 17 y 18 de enero de 2026 en Campo Marte, Ciudad de México (zona Restaurante del Campo Marte), con la participación de 32 Cocineras Tradicionales, una por cada estado del país.

Durante el festival se cocinarán 96 platillos tradicionales (tres por cada representación estatal), reafirmando que aquí la cocina es el centro del encuentro: territorio, lengua, técnica, historia y comunidad. No se trata de una muestra decorativa; se trata de una cocina viva que sostiene economías familiares y redes comunitarias.

¿Qué se espera lograr con este festival?

En la conferencia participaron integrantes del equipo organizador, incluyendo a Luis Alberto Llanos Legorreta (“Nómada”), fundador de Fogones MX, y Ricardo Téllez, socio fundador del festival y Director Operativo, y aquí te dejamos lo que se dijo.

El Festival Fogones de México 2026 nace con un objetivo medible: pasar del aplauso a la estructura. Esto se traduce en resultados esperados concretos:

Pago claro y verificable, no propina

Fogones busca establecer un estándar: la participación de Cocineras Tradicionales se realiza con condiciones claras, y con un esquema de entrega público y bancarizado, reconociendo que la cocina tradicional es trabajo especializado y sostenido por años.

Nombre y voz al centro, sin folclor

El festival propone un modelo donde la cocina tradicional se presenta con nombre, comunidad, técnica, historia y territorio, con espacios para que las Cocineras y los Cocineros hablen desde su propia voz.

Futuro: infraestructura en territorio

El festival, de acuerdo con 32MX, se concibe como palanca para dejar instalado “lo que sigue” después del evento: infraestructura real en comunidad, principalmente Escuelas de Cocina Tradicional construidas en territorio.

La meta 2026-2033 es avanzar hacia una red nacional de 32 escuelas (una por estado), iniciando con un primer bloque de 1 a 4 escuelas, planteado así:

Morelos para Reyna Pérez Vicuña

Veracruz para Martha Gómez Atzin

Tlaxcala para Dalia y Nico

Chiapas para Ricarda Jiménez Tevera

Además, existe un antecedente/modelo: Campeche, escuela ya impulsada con Juanita Segovia (en operación).

Estas escuelas no se plantean como un edificio simbólico, sino como infraestructura funcional para recibir gente con dignidad: estaciones de trabajo, áreas de lavado, orden sanitario, herramientas, condiciones de atención y espacios seguros.

Operación seria y condiciones dignas

Fogones busca demostrar que un evento masivo puede hacerse sin improvisación y con respeto: logística, higiene, agua, refrigeración, seguridad y organización, priorizando condiciones de trabajo para Cocineras Tradicionales.

Difusión útil: contenido que genere trabajo, no postales

El festival busca producir difusión con propósito: visibilidad y activos de contenido que se traduzcan en oportunidades reales (contactos, invitaciones, venta directa y experiencias en territorio), evitando la folklorización.

Transparencia y continuidad

Fogones plantea cerrar con una ruta clara de continuidad: comunicar avances, aprendizajes y pasos siguientes para sostener la confianza pública y evitar que el impacto se quede en la foto.

Leer también: Todos los beneficios de la baba de nopal

La cocina tradicional más presente que nunca

Durante la conferencia se presentó una representación de Cocineras y Cocineros Tradicionales que formarán parte del festival, provenientes de distintas regiones del país, entre ellas:

Ciudad de México: Nora Estrada (Xochimilco)

Ciudad de México: Mariana Rosales (Iztapalapa)

Oaxaca: Rosa Cecilio (Xoxocotlán)

Oaxaca: Tere (en representación de Juana Anaya)

Estado de México: Bárbara Montiel (Ixtlahuaca)

San Luis Potosí: Adrián Díaz (Soledad de Graciano Sánchez)

El festival reunirá a Cocineras y Cocineros de los 32 estados, quienes compartirán no solo platillos, sino técnicas, procesos, historias y formas de organización comunitaria que sostienen la diversidad alimentaria de México.

El festival funciona con un sistema de degustaciones para que el público decida su ruta por el país: no es buffet, es una experiencia de exploración culinaria por territorios, ingredientes y técnicas, pensada para que la cocina tradicional se viva con contexto y respeto.

¿Qué más habrá en el festival?

El festival combina programación cultural diurna (incluida con el boleto del festival) y Showcases (viernes, sábado y domingo). La música acompaña la experiencia gastronómica, no la sustituye.

La música sucede dentro del horario del festival gastronómico como parte de la programación cultural diurna (11:00 am a 9:00 pm).

Viernes 16 de enero

Grupo Niche

Estrella Cenobio

Sábado 17 de enero

Homenaje a la Inolvidable Santanera de Orlando Herrera

Valkyria Orquesta

Domingo 18 de enero

Heidy Infante y su Sonora

Festival Fogones de México 2026

Sede: Campo Marte, Ciudad de México (zona Restaurante del Campo Marte)

Fechas: 16, 17 y 18 de enero de 2026

Horario del festival gastronómico: 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

Boleto Festival: $599 (Incluye 8 degustaciones, Pabellones interactivos y Showcase musical, pero no incluye bebidas)

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters