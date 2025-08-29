A un paso del 15 de septiembre, no hay mejor manera de comenzar la celebración de las fiestas patrias que disfrutando de la gran gastronomía de nuestro país. Por ello, para los amantes de las enchiladas y quienes buscan un plan diferente en la CDMX, el Festival de la Enchilada es un evento imperdible.

En Menú te contamos cuándo, dónde y qué podrás disfrutar en esta feria que rinde homenaje a las enchiladas, un platillo clásico de nuestra cultura.

El Festival de la Enchilada 2025 reúne gastronomía, cultura y entretenimiento en Iztapalapa, CDMX. Foto: Página Oficial de Facebook Alcaldía Iztapalapa

¿Qué habrá en el Festival de la Enchilada en Iztapalapa 2025?

Inician los festejos patrios en las diversas alcaldías de la CDMX, destacando Iztapalapa con un evento que celebra a uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana: la enchilada.

El pasado 25 de agosto de 2025, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz presentó la 19ª edición del Festival de la Enchilada, invitando a todas las familias a disfrutar de esta celebración que fusiona cocina, cultura y entretenimiento.

El festival contará con más de 200 variedades de enchiladas, preparadas por expositores de Iztapalapa y alcaldías cercanas. Entre las opciones del menú habrá enchiladas tropicales de camarón, ancestrales de charales, de chamorro, de mole verde, de mole rojo y otras propuestas más exóticas.

Para acompañar los sabores, se ofrecerán pulques curados: hasta 40 variedades estarán disponibles gracias a la tradicional pulquería La Gloria.

Más de 200 variedades de enchiladas te esperan en el Festival de la Enchilada, un evento que celebra la tradición mexicana. Foto: Pexels

Uno de los momentos más esperados será el intento de romper el Récord Guinness a la enchilada más grande del mundo, marca que pertenece a la edición de 2013 con una preparación de 80 metros de longitud. Esta actividad se llevará a cabo el 3 de septiembre a las 14:00 horas.

Se espera un aforo de más de diez mil personas solo en la inauguración. El programa incluye más de 20 grupos musicales, presentaciones de música local, danza, espectáculos culturales y juegos infantiles, destacando en el cierre del festival el concierto gratuito de la agrupación La Típica.

El intento de romper el Récord Guinness con la enchilada más grande será uno de los momentos estelares del Festival de la Enchilada. Foto: Página oficial de Facebook de Aleida Alavez Ruiz

¿Cuándo es el Festival de la Enchilada 2025?

La cita para celebrar a la enchilada un platillo que, de acuerdo con el Diccionario gastronómico Larousse Cocina, consiste en tortillas de maíz untadas con salsa de chile y rellenas de diversos alimentos, será del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2025, en la Macroplaza Cuitláhuac, ubicada en la alcaldía Iztapalapa.

El festival abrirá sus puertas de 10:00 a 20:00 horas, aunque se recomienda mantenerse atento a las redes sociales oficiales de la alcaldía y a la cartelera de la CDMX para conocer actualizaciones o actividades especiales.

🌶️✨ ¡El sabor de Iztapalapa conquista al mundo! En conferencia de prensa, la alcaldesa Aleida Alavez Ruiz presentó el... Publicada por Alcaldía Iztapalapa en Lunes, 25 de agosto de 2025

De acuerdo con la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía Iztapalapa, el objetivo del festival es cultivar nuestras raíces, promover la economía local e impulsar el turismo en la demarcación. Como ellos mismos expresan: “En cada enchilada hay cultura, conocimiento y amor.”

La Feria de la Enchilada en Iztapalapa no solo es una oportunidad para deleitarse con más de un centenar de variedades de este platillo, sino también un espacio para disfrutar de actividades culturales, presentaciones artísticas y el ambiente festivo que caracteriza a la alcaldía.

Cada enchilada en el Festival de la Enchilada refleja la historia y cultura de México. Foto: Pexels

