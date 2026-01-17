El Día de la Candelaria está cada vez más cerca, por lo que en distintas comunidades del país ya se alista todo para preparar y compartir los tradicionales tamales que distinguen esta celebración.

En Menú te recomendamos visitar la Feria del Tamal en Tláhuac 2026, una experiencia pensada para quienes aman la gastronomía mexicana, los sabores tradicionales y el valor cultural de uno de los platillos más representativos del país.

La Feria del Tamal en Tláhuac 2026 reúne sabores clásicos y recetas artesanales ideales para la temporada de Candelaria. Foto: Freepik.

¿Qué hay en la Feria del Tamal en Tláhuac 2026?

Después del maratón Guadalupe-Reyes, el inicio del año aún ofrece una celebración más: el Día de la Candelaria. Por ello, la preparación de los tradicionales tamales comienza desde semanas antes, con el fin de llegar a la festividad con todo listo.

Una tradición tradición que se conserva desde la época virreinal, de acuerdo con el portal Larousse Cocina, la elaboración de los tamales en esta fecha coincide con un acto de sincretismo religioso judío, cristiano y prehispánico, en el que se mezclan la ceremonia mexica del Atlcahualo, donde se ofrendaban alimentos elaborados a base de maíz, y las celebraciones católicas.

De esta manera, hasta la actualidad la tradición continúa viva, dando paso a ferias que celebran al tamal, como es el caso de la Feria del Tamal en Tláhuac 2026.

Los visitantes pueden acompañar los tamales con atole caliente, una de las bebidas más tradicionales de la temporada. Foto: Pexels.

En su tercera edición, se trata de un evento pensado para toda la familia, donde es posible disfrutar de los sabores tradicionales de tamales verdes, rojos, de mole o dulces, así como de otras variantes elaboradas por maestros tamaleros, quienes preparan este platillo con hojas de maíz y otros ingredientes típicos.

Pensado como un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, el evento también contempla la venta de bebidas calientes como el atole, ideal para acompañar este plato emblemático. La feria se extiende a lo largo de un corredor gastronómico, el cual los visitantes pueden recorrer con calma para descubrir todo lo que los expositores tienen por ofrecer.

Si bien la entrada es gratuita, se recomienda acudir con dinero en efectivo para la compra de los tamales, cuyos precios se estiman entre 20 y 25 pesos, con la posibilidad de adquirirlos en combo por un costo adicional.

Maestros tamaleros preparan sus recetas para la Feria del Tamal en Tláhuac. Foto: Freepik

¿Dónde y cuándo será la Feria del Tamal en Tláhuac?

Esta nueva edición está pensada para celebrarse durante los días cercanos al Día de la Candelaria, ideal para quienes desean comenzar a degustar tamales desde antes de la fecha tradicional.

Del 30 de enero al 2 de febrero, los maestros tamaleros convocados por la alcaldía Tláhuac presentarán sus propuestas en el Andador Hidalgo y la zona contigua al kiosco, en el corazón de esta demarcación.

Para llegar, se recomienda utilizar transporte público, ya que la zona suele registrar alta afluencia durante los días del evento. Una de las opciones más prácticas es arribar en Metro Línea 12, descendiendo en la estación Tláhuac, desde donde es posible caminar o tomar transporte local hacia el centro.

El corredor gastronómico permite recorrer con calma los puestos y descubrir recetas artesanales a base de maíz. Foto: Unsplash

Con entrada gratuita y un ambiente familiar, la Feria del Tamal en Tláhuac 2026 se convierte en un plan para el fin de semana ideal para celebrar la tradición, apoyar a los productores locales y disfrutar del tamal, uno de los platillos más representativos de la gastronomía mexicana en vísperas del Día de la Candelaria.

