En la Ciudad de México hay diversas cafeterías temáticas y una de ellas es Hello Kitty Café Château, que recientemente acaba de anunciar su cierre en la sucursal ubicada en San Ángel. Este espacio se distinguió por su servicio y experiencia pensada para los fans de la marca japonesa Sanrio.

Aquí, más que comer y beber, los espacios están diseñados para tomar fotografías, pasear entre sus jardines y áreas decoradas, y sentirse como en un castillo de verano, mientras que la gatita más Kawaii del mundo es tu host.

Todavía estás a tiempo de darte una vuelta y conocer sus propuestas; aquí te decimos cuál es la última fecha para ir a este encantador café de Hello Kitty.

Los espacios de Hello Kitty Café Chateau tienen arquitectura campestre. Foto: Facebook Hello Kitty Café México

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¿Qué hay en Hello Kitty Café Château?

Hello Kitty Café Château abrió sus puertas en septiembre de 2022; desde ese momento empezó a recibir visitantes de todas las edades, ofreciéndoles una experiencia inmersiva con spots, platillos, bebidas y hasta una tienda de productos oficiales.

Su menú cuenta con diversas propuestas para el desayuno (como galletas, pastelitos, ensaladas de pollo al grill, croissant salado, entre otras opciones), una barra completa de café, bebidas frías y cócteles sin alcohol, así como postres y una selección de pasteles para celebrar aniversarios, graduaciones y pedidas de matrimonio.

También ofrece tours por sus zonas internas con un monto de consumo en tienda o en su restaurante. Pero sin duda, el toque llamativo de este café son los rincones temáticos, desde las fuentes con esculturas de Hello Kitty, hasta los jardines con arquitectura campestre: paredes de roca con flores y decoraciones rosas.

Y de vez en cuando, una tierna gatita se asoma por los balcones para saludar y tomarse fotografías con sus fanáticos, lo que hace aún más mágica la experiencia.

Hello Kitty Café también tiene una sucursal en Cancún. Foto: Facebook Hello Kitty Café México

¿Cuándo cierra Hello Kitty Café Château?

A través de redes sociales, la cafetería anunció su cierre con un mensaje emotivo: “Esta semana despedimos con mucho cariño al hermoso Hello Kitty Café Château y te damos las gracias a ti, por acompañarnos durante estos 4 años, tiempo en el que vivimos momentos inolvidables, miles de cumpleaños, momentos felices, aniversarios, noviazgos, pedidas de mano y ¡hasta bodas!”.

Este proyecto creado por Carolina Castellanos y Mauricio García, quienes también fundaron el sitio de postres Kochi Kochi Land, permanecerá abierto un par de días más. Aunque su historia parece no haber llegado a su fin, pues en las siguientes semanas darán a conocer una nueva sorpresa.

La última fecha para visitar este restaurante es el próximo domingo 3 de mayo de 2026, en sus horarios de operación regular: desde las 09:30 a las 20:00 horas. Debido a la demanda, es indispensable hacer una reservación al número 55 2913 8203 o en el sitio OpenTable.

¿Dónde está Hello Kitty Café Château?

¡Ve organizando tu visita! Hello Kitty Café Château se ubica en Av. de la Paz 14, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX. Como referencias, se encuentra cerca del Parque de La Bombilla.

Si quieres llegar en transporte público, puedes hacerlo directamente bajando en la estación “La Bombilla” del Metrobús Línea 1, o en la estación “Miguel Ángel de Quevedo” de la Línea 3 del Metro. Posteriormente, deberás caminar para llegar a tu destino.

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