Se acerca el esperado Día del Amor y la Amistad, una fecha dedicada a celebrar el cariño hacia la pareja, amigos y seres queridos. Aunque demostrar afecto es importante todo el año, el 14 de febrero es una ocasión para sorprender con un detalle especial.

Sin embargo, entre tantos anuncios y promociones, es común terminar comprando de más o eligiendo un regalo poco significativo. Para evitarlo, existe una alternativa práctica y consciente: la regla de los 4 regalos, un método que ayuda a regalar mejor sin gastar de más.

Lee también 4 lugares de aventura y aprendizaje para visitar en familia cerca de la CDMX

¿En qué consiste la regla de los 4 regalos?

Este método promueve un consumo responsable a partir de cuatro claves que permiten elegir obsequios útiles, emotivos y que generen un lindo recuerdo.

Un regalo práctico : Se trata de elegir una prenda o accesorio que realmente se vaya a usar, como una mochila, tenis, gorra o cualquier complemento acorde al estilo de la persona.

: Se trata de elegir una prenda o accesorio que realmente se vaya a usar, como una mochila, tenis, gorra o cualquier complemento acorde al estilo de la persona. Un regalo para aprender y disfrutar: Puede ser un libro, un objeto educativo o incluso una experiencia. Lo ideal es que despierte curiosidad y genere recuerdos. Incluso se pueden combinar ambos elementos para hacer el regalo aún más especial.

Tyranosaurio es una marca que ofrece regalos originales y cajas sorpresa a domicilio que llegan en cajas de madera selladas con clavos, las cuales se abren con una palanca, convirtiendo el momento en una experiencia divertida y retadora. Además, realizan envíos a todo México.

Beneficio Club EL UNIVERSAL

Los suscriptores de Club EL UNIVERSAL disfrutan de 15% de descuento en cualquier pedido de Tyranosaurio, ingresando su código en la página web. Ideal para cumpleaños, aniversarios o cualquier ocasión especial.

Conoce como aplicar este descuento aquí

Lee también 6 lugares de postres deliciosos (y con descuento) para darte un gusto este fin de semana

Un regalo que necesite: Este tipo de obsequio cubre una necesidad real, pero con un toque especial. Puede ser algo relacionado con sus aficiones o un producto de uso personal que le recuerde el cariño cada vez que lo utilice.

Por ejemplo, perfumes o productos de cuidado personal como los que ofrece Fraiche, reconocida marca mexicana líder en perfumes y belleza accesible.

Beneficio Club EL UNIVERSAL: obtén 20% de descuento en Fraiche, tanto en tiendas físicas como en su tienda online oficial, utilizando tu código.

Conoce como aplicar este descuento aquí

Un regalo que desee: aquí entra ese objeto o experiencia que la persona ha querido desde hace tiempo. Puede ser una prenda de temporada, boletos para un concierto o cualquier detalle que le haga ilusión.

Lee también Así puedes ahorrar y disfrutar en Tim Hortons gracias a Club EL UNIVERSAL

Regala con intención este 14 de febrero

Siguiendo la regla de los 4 regalos, podrás sorprender a esa persona especial con obsequios útiles, emotivos y bien pensados, evitando compras impulsivas y gastos innecesarios.

Recuerda que, como suscriptor de Club EL UNIVERSAL, puedes acceder a descuentos exclusivos que te ayudarán a regalar más y mejor este Día del Amor y la Amistad.

¿Cómo obtener descuentos con Club EL UNIVERSAL?

Ser parte de Club EL UNIVERSAL abre las puertas a una amplia gama de beneficios. Haz clic aquí para unirte y comenzar a acceder a estas promociones exclusivas mostrando tu tarjeta virtual en los restaurantes participantes. ¡Suscríbete hoy y deja que tu membresía se pague sola!

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Accede a eventos exclusivos .

Disfruta contenido especial en la Sala Plus .

Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.

Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción.