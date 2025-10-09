El próximo 17 de octubre, Día del Transportista, se estrenará el documental “Nómadas de la 57”, un largometraje documental mexicano que retrata la vida de quienes habitan las carreteras del país, las y los camioneros. A este estreno podrán acudir los suscriptores de EL UNIVERSAL.

A través de la historia de Clara Fragoso, conocida como Luz de Luna, la cinta muestra cómo una mujer que huye de un matrimonio violento encuentra en la profesión de manejar un tráiler, una nueva forma de subsistencia para ella y sus tres hijos.

Clara Fragoso, conocida como Luz de Luna, es una mujer que huye de un matrimonio violento para encontrar sustento manejando un tráiler. | Foto: Cortesía.

Su travesía revela que en los caminos también se viven otras formas de violencia, como la inseguridad, explotación laboral y los problemas de salud.

¿Qué es la “57”?

El título del documental hace referencia a la carretera federal 57 que atraviesa el territorio mexicano desde la capital del país hasta la frontera norte. | Foto: Cortesía.

El título del documental hace referencia a la carretera federal 57, el tramo de la autopista Panamericana que atraviesa el territorio mexicano desde el centro del país, hasta la frontera norte. Conocida simplemente como “la 57”, esta ruta es una de las más transitadas por los transportistas y se ha convertido en un símbolo del camino, y la vida nómada de quienes dependen de él para sobrevivir.

Caminos y resistencia

“Es una mirada a la vida de estas personas nómadas que habitan las carreteras mexicanas”, señala el codirector José María Castro Ibarra. | Foto: Cortesía.

Dirigida por Alberto Arnaut Estrada y codirigida por José María Castro Ibarra, este filme ofrece una mirada antropológica y etnográfica a la vida de quienes se ganan el sustento recorriendo las carreteras mexicanas. Junto con el de Luz de Luna, testimonios de diversos transportistas resuenan en la pantalla grande para mostrar un oficio marcado por la dureza, la soledad y el compañerismo.

“Es una mirada a la vida de estas personas nómadas que habitan las carreteras mexicanas”, señala el codirector José María Castro Ibarra.

Reconocimientos y festivales

Nómadas de la 57 se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Morelia en 2023 y ha recorrido importantes festivales de cine, como el Docu Film León y Doqumenta Querétaro. En 2024, obtuvo el galardón a Mejor Documental Mexicano en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsMX).

Su llegada a salas en 2025 marca su estreno nacional para el público en general.

Dónde ver Nómadas de la 57

Este largometraje estará disponible a partir del 17 de octubre en:

Cineteca Nacional de las Artes

Filmoteca de la UNAM

Algunas salas de Cinemex

Cine Tonalá

La Casa del Cine MX

Cinemanía

Foro Arteria

Film Club Café

Cinematógrafo de El Chopo UNAM

Cineclub Identidad

Centro Universitario Cultural (CUC)

Algunas sedes de PILARES

EL UNIVERSAL te invita al estreno

EL UNIVERSAL invita a sus suscriptores a participar en el estreno especial de Nómadas de la 57, que se llevará a cabo el 17 de octubre a las 18:00 horas en la Cineteca Nacional de las Artes, dentro del Centro Nacional de las Artes (CNA), con la presencia de Clara Fragoso, protagonista del documental.

Obtén uno de los pases dobles para suscriptores, quienes también podrán asistir al festejo posterior con el equipo realizador.

Si ya eres suscriptor, da clic aquí para apartar tu lugar. Si aún no lo eres, suscríbete hoy y vive la experiencia de este estreno exclusivo junto a la comunidad de EL UNIVERSAL.

Una oportunidad para reconocer el valioso y necesario trabajo de quienes transportan mercancías a lo largo de las rutas que cruzan el país y abastecen a las ciudades con los insumos que las mantienen en movimiento.

