En un diálogo exclusivo para suscriptores de El Gran Diario de México, el exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, ofreció una reflexión crítica sobre la elección judicial prevista para el próximo 1 de junio de 2025. Durante la charla, moderada por el Doctor en Derecho y también columnista de este diario, Javier Martín, se abordaron los obstáculos y riesgos que representa este proceso inédito en la historia democrática del país.

Córdova calificó la elección popular de jueces y magistrados como una "farsa antidemocrática" y cuestionó si participar en ella realmente fortalecerá la democracia mexicana. A su juicio, la reforma judicial de 2024, que busca elegir a ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces mediante votación popular, desmantela décadas de avances institucionales y amenaza con politizar el Poder Judicial.

Un proceso polémico

México se prepara para un proceso electoral sin precedentes: por primera vez, los ciudadanos elegirán mediante elección popular a quienes integrarán el Poder Judicial.

Lee también Nepotismo: las trampas de la reforma

Sin embargo, mientras se acerca la jornada electoral, persisten dudas sobre la logística, los costos y la capacidad de los candidatos. Córdova Vianello advirtió que la elección no garantiza transparencia ni fortalece la independencia judicial, como afirma el gobierno. Al contrario, consideró que abre la puerta a una regresión autoritaria.

Uno de los puntos más polémicos de la conversación fue la postura de Lorenzo respecto a ejercer o no el voto en este proceso. “No participar en una elección no significa ser un mal demócrata, porque no toda elección y no todas decisiones pueden ser democráticas”, dijo. Para el exconsejero, la decisión de no votar puede ser un acto legítimo de resistencia cuando lo que se consulta vulnera la democracia constitucional.

"¿Participarías en una consulta para decidir si se reintroduce la pena de muerte?, yo no lo haría, porque sería legitimar que los derechos humanos se pueden someter a la voluntad de las mayorías”. Córdova insistió en que hay decisiones que, aunque puedan plantearse como democráticas en la forma, no lo son en el fondo.

Lee también Elecciones judiciales: adiós a la certeza

Sistema democrático en riesgo

En la charla, Córdova señaló que México atraviesa una regresión autoritaria, producto de un cambio de régimen impulsado por el "Plan C" del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“El ‘Plan C’ es un proyecto que busca eliminar la representación proporcional, politizar al Poder Judicial, desaparecer a los órganos autónomos y entregar el control de las elecciones y otros procesos decisivos al propio gobierno”, advirtió.

Respecto a la elección judicial, fue claro: “Los jueces no deben ser representantes políticos, sino árbitros imparciales. La justicia no puede decidirse en campañas políticas ni depender de la popularidad”.

Córdova lamentó que el sistema electoral construido durante décadas esté siendo “desmantelado”. “Todo lo que trabajamos para garantizar elecciones democráticas hoy está en riesgo”, afirmó.

Señaló que “la próxima elección judicial afectará al principio más sagrado de una elección democrática, la igualdad del voto”. Explicó que los votos el próximo primero de junio no tendrán el mismo valor para todos los ciudadanos, pues quienes voten en la CDMX elegirán a algunos jueces cuyas decisiones van a impactar a habitantes de todo el país.

“El sistema electoral que teníamos no estaba diseñado para elegir jueces; esto va a generar confusión, falta de transparencia y, muy probablemente, pérdida de confianza en los resultados”, advirtió.

Para cerrar, Lorenzo Córdova alertó sobre los riesgos de normalizar prácticas regresivas en la democracia mexicana. Dijo que la ciudadanía debe estar consciente de que no toda elección es democrática y que participar en procesos viciados puede terminar legitimándolos.

“La regresión autoritaria que vivimos no es un simple regreso al pasado, sino un fenómeno complejo que busca redefinir el régimen democrático”, concluyó.