Más Información
“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan
Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención
El musical “Malinche” se estrenó en España el 15 de septiembre de 2022 en la IFEMA Madrid y, tras casi tres años, ha llegado a México para ofrecer funciones en el Centro de Entretenimiento Frontón México, en la Ciudad de México.
EL UNIVERSAL te invita a presenciar la obra en una de las tres suites destinadas a suscriptores de esta casa editorial. La función se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en el Frontón México, ubicado en la colonia Tabacalera, sobre Avenida de la República número 17, en dos horarios: 16:30 y 20:30 horas.
Da clic aquí para apartar tu lugar
Sobre Malinche, el musical
El compositor, productor discográfico y exmiembro del grupo de pop Mecano, Nacho Cano, es el encargado de dirigir esta puesta en escena que narra la historia de amor entre Hernán Cortés y Malintzin.
Lee también Nómadas de la 57: la historia de Clara Fragoso, mujer trailera mexicana
Con una duración de dos horas con 55 minutos y un intermedio de 25 minutos, el musical narra el papel de la Malinche durante el proceso de colonización española. A través de una perspectiva artística, busca compartir la relevancia de esta emblemática mujer en el surgimiento del mestizaje.
La obra posee una escenografía imponente y está musicalizada mediante el hip-hop urbano y el flamenco, dando como resultado una mezcla envolvente.
Da clic aquí para apartar tu lugar
Lee también FOTOS: Suscriptores de EL UNIVERSAL vivieron la exposición “Infancias en silencio”
¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?
Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete para acceder a obras de teatro, estrenos y charlas exclusivas. Comienza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti.
Si ya eres suscriptor, mantente atento a nuestro Canal de WhatsApp Plus, donde compartimos los próximos eventos y experiencias diseñadas especialmente para nuestros lectores.
Suscriptores de EL UNIVERSAL disfrutaron de "Retorno Sofía Rosario" con Rosa María Bianchi y Dobrina Cristeva
¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!
- Accede a eventos exclusivos.
- Disfruta contenido especial en la Sala Plus.
- Aprovecha descuentos en cientos de comercios con Club EL UNIVERSAL.
- Da clic aquí y sácale el máximo provecho a tu suscripción.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]