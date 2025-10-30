Más Información

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

“No se han levantado todos los bloqueos”, dicen productores de maíz; 950 pesos no son acuerdo, sino una imposición, acusan

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Elizabeth García Vilchis reaparce en mañanera; sorprende a Sheinbaum

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sube a 82 el número de muertos por inundaciones; 17 personas siguen desaparecidas

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Sheinbaum asegura que Simón Levy fue detenido en Portugal; "no es un asunto político", dice y muestra documento de detención

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Retrocede 0.3% economía en el tercer trimestre de 2025, su primera baja en el año: Inegi

Descubren presunta fiesta clandestina al interior del penal de San Miguel en Puebla

Descubren presunta fiesta clandestina al interior del penal de San Miguel en Puebla

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

Taxis por aplicación no están autorizados para dar servicio en los aeropuertos: SICT

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

A 203 diputados no les importan los descuentos; siguen en home office

El se estrenó en España el 15 de septiembre de 2022 en la IFEMA Madrid y, tras casi tres años, ha llegado a México para ofrecer funciones en el Centro de Entretenimiento Frontón México, en la Ciudad de México.

te invita a presenciar la obra en una de las tres suites destinadas a suscriptores de esta casa editorial. La función se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en el Frontón México, ubicado en la colonia Tabacalera, sobre Avenida de la República número 17, en dos horarios: 16:30 y 20:30 horas.

Sobre Malinche, el musical

El compositor, productor discográfico y exmiembro del grupo de pop Mecano, , es el encargado de dirigir esta puesta en escena que narra la historia de amor entre Hernán Cortés y Malintzin.

El vestuario del mundo mexica es referencia de espiritualidad. (25/03/2025) Foto: TV Azteca
El vestuario del mundo mexica es referencia de espiritualidad. (25/03/2025) Foto: TV Azteca

Lee también

Con una duración de dos horas con 55 minutos y un intermedio de 25 minutos, el musical narra el papel de la Malinche durante el proceso de . A través de una perspectiva artística, busca compartir la relevancia de esta emblemática mujer en el surgimiento del .

La obra posee una escenografía imponente y está musicalizada mediante el hip-hop urbano y el flamenco, dando como resultado una mezcla envolvente.

La Malinche conquista con danza y memoria. (25/03/2025) Foto: TV Azteca
La Malinche conquista con danza y memoria. (25/03/2025) Foto: TV Azteca

Lee también

¿Ya eres suscriptor de EL UNIVERSAL?

Si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete para acceder a obras de teatro, estrenos y charlas exclusivas. Comienza a disfrutar de todos los beneficios que tenemos para ti.

Si ya eres suscriptor, mantente atento a nuestro Canal de WhatsApp Plus, donde compartimos los próximos eventos y experiencias diseñadas especialmente para nuestros lectores.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]