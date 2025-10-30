El musical “Malinche” se estrenó en España el 15 de septiembre de 2022 en la IFEMA Madrid y, tras casi tres años, ha llegado a México para ofrecer funciones en el Centro de Entretenimiento Frontón México, en la Ciudad de México.

EL UNIVERSAL te invita a presenciar la obra en una de las tres suites destinadas a suscriptores de esta casa editorial. La función se llevará a cabo el sábado 22 de noviembre en el Frontón México, ubicado en la colonia Tabacalera, sobre Avenida de la República número 17, en dos horarios: 16:30 y 20:30 horas.

Sobre Malinche, el musical

El compositor, productor discográfico y exmiembro del grupo de pop Mecano, Nacho Cano, es el encargado de dirigir esta puesta en escena que narra la historia de amor entre Hernán Cortés y Malintzin.

El vestuario del mundo mexica es referencia de espiritualidad. (25/03/2025) Foto: TV Azteca

Con una duración de dos horas con 55 minutos y un intermedio de 25 minutos, el musical narra el papel de la Malinche durante el proceso de colonización española. A través de una perspectiva artística, busca compartir la relevancia de esta emblemática mujer en el surgimiento del mestizaje.

La obra posee una escenografía imponente y está musicalizada mediante el hip-hop urbano y el flamenco, dando como resultado una mezcla envolvente.

La Malinche conquista con danza y memoria. (25/03/2025) Foto: TV Azteca

