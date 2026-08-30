Subir un muro de escalada puede parecer un desafío reservado para quienes tienen mucha fuerza en los brazos. Sin embargo, esta actividad involucra distintas habilidades como equilibrio, coordinación, estrategia y resistencia, no únicamente fuerza.

Si buscas una manera diferente de mantenerte activo y ejercitar mente y cuerpo mientras te diviertes, la escalada es una excelente opción. Ademas, este deporte brinda diversos beneficios que te contamos en esta nota.

Ejercita diversos músculos

La escalada requiere mucho más que fuerza en brazos y manos. Para desplazarse por el muro también entran en juego el abdomen, las piernas, los hombros y la espalda.

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La escalada requiere fuerza en manos, brazos, abdomen, piernas, hombros y espalda. | Fuente: Freepik

La guía de entrenamiento de Recreational Equipment, Inc., (REI por sus siglas en inglés) explica que se necesitan fuerza, resistencia y estabilidad del core para desplazarse de manera eficiente por el muro, por lo que la escalada obliga a entrenar desde los antebrazos hasta los pies.

Mejora la capacidad aeróbica

Un artículo titulado Effects of Rock Climbing Exercise on Physical Fitness among College Students: A Review Article and Meta-analysis, publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina (NLM, por sus siglas en inglés), encontró que la escalada en roca puede mejorar notoriamente la fuerza de agarre, potencia en piernas, flexibilidad así como la capacidad aeróbica, la cual permite una mayor resistencia.

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Por eso la escalada es un excelente ejercicio para mejorar tu resistencia en el deporte.

Desarrolla tu equilibrio y coordinación

Durante la práctica de la escalada no basta con sólo sujetarse con fuerza, es fundamental saber dónde colocar los pies, cómo distribuir el peso del cuerpo y ser capaz de aplicar la técnica correcta para hacer más eficientes los movimientos.

Con este ejercicio mejorarás la movilidad de tu día a día. Foto: Pexels

Según la guía especializada de REI, el equilibrio es una habilidad central de la escalada porque permite posicionar mejor el cuerpo sobre el muro y realizar los movimientos con mayor eficiencia, lo que permite que cada recorrido pueda sentirse como un pequeño enigma físico, pues hay que observar la ruta y coordinar manos, pies y postura para avanzar.

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Representa un reto mental

Antes de subir hay que analizar el armado de la ruta para encontrar una forma efectiva de resolverla y poder avanzar sin atascarse en el camino. Por eso, la escalada también ha llamado la atención de investigadores en psicología del deporte.

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Mediante un estudio sobre la psicología de la escalada, publicado en Psychology of Sport and Exercise, se encontró que aspectos como la confianza, la toma de decisiones y la percepción espacial tienen un papel relevante en la experiencia y el rendimiento de quienes practican la este deporte.

Diviértete mientras te ejercitas

Una de las ventajas de escalar es que transforma el ejercicio en un reto, pues, en vez de contar repeticiones, el objetivo se convierte en descubrir cómo lograr completar una ruta.

Los gimnasios de escalada cuentan con rutas de diferentes niveles de dificultad, desde principiante hasta avanzado, por lo que, si eres nuevo en esta disciplina puedes aprender poco a poco a tu ritmo.

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¿Dónde probar la escalada en CDMX con descuento?

Una alternativa para poner a prueba estas habilidades es The Wall Patriotismo, un centro de escalada deportiva ubicado en la parte superior del centro comercial Metrópoli Patriotismo, al norte de la Ciudad de México.

Este muro alcanza una altura de 33 metros, por lo que disfrutarás de una sesión de entrenamiento intenso en las alturas con vista directa a la CDMX. Además, al ser suscriptor de Club EL UNIVERSAL, recibes 20% de descuento en tu acceso.

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Recuerda revisar los términos y condiciones correspondientes y seguir en todo momento las indicaciones de seguridad y del personal del rocódromo.

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Prueba una actividad distinta y trabaja tu fuerza, equilibrio, coordinación y concentración mientras buscas llegar cada vez un poco más alto.

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