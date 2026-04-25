Mérida, Yucatán. Con la meta de aplicar 29 mil 165 dosis en apenas ocho días, Yucatán inició una nueva jornada intensiva de inmunización, como parte de la Semana Nacional de Vacunación 2026, que se realiza a partir de hoy hasta el 2 de mayo en los 106 municipios del estado.

La vacunación implica un despliegue simultáneo en toda la red de salud pública, con cobertura en unidades médicas, puestos fijos y semifijos, así como brigadas comunitarias que buscarán cerrar brechas de acceso, especialmente en localidades apartadas.

Al respecto, el secretario de Salud de Yucatán (SSY), Miguel Alberto Alcocer Gamboa, explicó que el esquema se amplió con la vacuna contra el VSR, dirigida a personas embarazadas de 32 a 36 semanas, para proteger a los recién nacidos hasta los seis meses de edad ante enfermedades respiratorias.

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Entre las dosis principales se encuentran BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Rotavirus, Neumocócica, Triple Viral, DPT, Sarampión y Rubéola, Hepatitis A, TD, TDPA y VSR. | Foto: Especial.

"El esquema se amplía de 11 a 12 vacunas. Entre las dosis principales para la protección durante la infancia se encuentran BCG, Hepatitis B, Hexavalente, Rotavirus, Neumocócica, Triple Viral, DPT, Sarampión y Rubéola, Hepatitis A, TD, TDPA y VSR. También se fortalecerá la protección de personas mayores con Influenza y se continuará con la aplicación de dosis contra Sarampión", manifestó.

El secretario de Salud precisó que los 140 centros de salud del estado cuentan con esquema completo y abasto suficiente para que la población acuda a vacunarse.

Para el caso de la vacuna contra el virus del Papiloma Humano (VPH), agregó que las niñas pueden recibirla a partir de los 10 años y los niños desde los 11 años, como medida de protección contra este virus.

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JACL/cr