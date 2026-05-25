De acuerdo con la más reciente encuesta de Enkoll para EL UNIVERSAL, Yoloczin Domínguez Serna se posiciona como el perfil más competitivo de Morena rumbo a la presidencia municipal de Acapulco.

La diputada federal obtiene 35% de la preferencia efectiva al interior de su partido. Le siguen Pablo Amílcar Sandoval y Joaquín Badillo Escamilla, con 17% cada uno; Ricardo Salinas Méndez, con 16%, y Leticia Lozano Zavala, con 15%.

Además, es la más conocida entre las opciones evaluadas. Un 45% menciona conocerla o haber escuchado hablar de ella, y alcanza la opinión positiva más alta, 22.7%.

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Yoloczin Domínguez también encabeza todos los atributos medidos y obtiene el puntaje máximo, 10 puntos de 10, en la metodología de valoración interna de Morena.

Respecto al escenario electoral, el partido guinda mantiene una amplia ventaja rumbo a la elección municipal, con 61% de la preferencia efectiva. El PRI se ubica en segundo lugar, con 14%, mientras que en tercer lugar está Movimiento Ciudadano (MC), con 12%.

Morena también encabeza la afinidad partidista: 52% de las personas entrevistadas se identifica con ese partido, 11% con el PRI y 10% con Movimiento Ciudadano. PAN y PVEM registran 3% cada uno, mientras que PT y PRD obtienen 2%, respectivamente; otro 16% se considera apartidista.

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Finalmente, se midió la opinión hacia los partidos políticos. Morena obtiene un saldo positivo de 39%; en tanto, MC registra opiniones divididas, con 36% de valoraciones positivas y el mismo porcentaje de negativas, mientras que el resto de las fuerzas políticas presentan saldos negativos.

El levantamiento de la encuesta se realizó cara a cara en vivienda a mil 16 hombres y mujeres de 18 años y más con credencial de elector vigente en el municipio de Acapulco, del 25 al 30 de abril de 2026. Los resultados tienen un margen de error de +/-3.1%, con un nivel de confianza de 95%.

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cdm