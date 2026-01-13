Mérida, Yucatán.- Este martes, una pipa cargada con 15 mil litros de diésel volcó sobre la carretera federal Valladolid–Cancún, a la altura del kilómetro 180, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vía.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del tractocamión presuntamente dormitó mientras manejaba, lo que provocó que perdiera el control de la unidad.

El vehículo salió de la cinta asfáltica, se internó en la maleza, pasó sobre un montículo de piedras y terminó volcado de costado.

Elementos de seguridad acordonan la zona por volcadura de pipa (13/01/2026).

Tras el impacto, el tractocamión y el remolque quedaron atravesados sobre los carriles de circulación, mientras que la cisterna presentó una fisura que ocasionó el derrame de varios litros de combustible sobre el pavimento, lo que representó un riesgo para otros automovilistas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activaron de inmediato los protocolos de seguridad, acordonaron la zona y desviaron el tránsito para permitir las labores de contención, limpieza y retiro de la unidad siniestrada.

A pesar de lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones a la circulación.

