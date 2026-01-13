Más Información

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

En el marco del T-MEC, EU anuncia inversión de 23.4 mdd en México; busca consolidar Sistema de Justicia Laboral en el país

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

T-MEC es “irrelevante”, dice Trump; afirma que “no necesitamos autos hechos en México”

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

¿Qué sabemos de la supuesta arma secreta que usó EU en la captura de Maduro? "Algunos vomitaban sangre", dice testigo

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Ricardo Salinas mantiene su pulso con el gobierno de México; denuncia en la OEA persecución política

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Sabina Berman desafía a la TV pública; lanza canal de YouTube para publicar entrevista a Verástegui

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Mérida, Yucatán.- Este martes, unavolcó sobre la carretera federal Valladolid–Cancún, a la altura del kilómetro 180, lo que generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre parcial de la vía.

De acuerdo con información preliminar, el conductor del tractocamión presuntamente dormitó mientras manejaba, lo que provocó que .

El vehículo salió de la cinta asfáltica, se internó en la maleza, pasó sobre un montículo de piedras y terminó volcado de costado.

Lee también

Elementos de seguridad acordonan la zona por volcadura de pipa (13/01/2026). Foto: Especial
Elementos de seguridad acordonan la zona por volcadura de pipa (13/01/2026). Foto: Especial

Tras el impacto, el tractocamión y el remolque quedaron atravesados sobre los carriles de circulación, mientras que la cisterna presentó una fisura que ocasionó el derrame de varios litros de combustible sobre el pavimento, lo que representó un riesgo para otros automovilistas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) activaron de inmediato los , acordonaron la zona y desviaron el tránsito para permitir las labores de contención, limpieza y retiro de la unidad siniestrada.

A pesar de lo aparatoso del percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones a la circulación.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/rmlgv

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]